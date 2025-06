Review: SteelSeries Apex Pro Gen 3

De SteelSeries Apex Pro is waarschijnlijk dé keyboard die de serieuze gamer in zijn arsenaal moet hebben. Bordevol features die ervoor zorgen dat jouw gameplay ervaring nog beter worden.

Vandaag gaan we kijken naar SteelSeries’ flagship keyboard, de SteelSeries Apex Pro. Alweer de derde generatie van deze toetsenbord wegens succes, dankzij de verbeteringen die telkens gemaakt worden maar ook de toepassing van de laatste technologie.

Voor elke gamer een ideale toevoeging, wel heeft het een prijskaartje van €233,-. Dat is tamelijk stevig maar met alle features die we gaan ontdekken, is het enigszins waard.

Vandaag kijken we naar de bedrade Apex Pro Gen 3 TKL variant in de witte uitvoering, ook is er een zwarte uitvoering van dezelfde keyboard. Beide toetsenborden zijn ook te verkrijgen in een wireless variant.

Robuuste bouw

De SteelSeries Apex Pro Gen 3 is een toetsenbord dat niet alleen geavanceerde functies biedt, maar ook met oog voor duurzaamheid en comfort is ontworpen. Het toestel is gebouwd van stevig kunststof en wordt ondersteund door een aluminium plaat die onder de key switches is geplaatst. Deze combinatie zorgt voor een robuuste structuur met een uitstekende balans: het toetsenbord voelt solide aan maar is niet té zwaar, waardoor het prima op z’n plek blijft staan én ook niet te zwaar is in je rugzak onderweg naar een LAN-party.

Alle key switches worden al in de fabriek gelubriceerd, zodat je vanaf het eerste gebruik een soepele en responsieve keystrokes ervaart. Daarnaast zorgt het geïntegreerde geluiddempend schuim voor minder herrie én krijgt het typen een premium feel. Dit resulteert in een stille maar zeer aangename typervaring, perfect voor zowel intensief gamen als professioneel werk.

Wat het technisch betreft, maakt dit model gebruik van de Omnipoint Hall-effect switches. Dit zijn liniaire switches die een actuatiekrachtniveau van pakweg 60g per key vereisen – vergelijkbaar met brown keyswitches. Hall-effect switches werken met kleine magneten die beweging registreren waardoor je effectief geen wear & tear krijgt en de keyswitches “oneindig” lang mee zouden moeten gaan ten opzichte van de traditionele switch.

Verder beschikt het toetsenbord over een bedrade USB-C aansluiting die afneembaar is, waardoor flexibiliteit en gebruiksgemak hand in hand gaan. Onderop vind je de standaard flip-out voetjes en antislip rubbertjes, die samen de stabiliteit tijdens intensief gebruik garanderen en het toetsenbord stevig op zijn plek houden. Ook zijn er volledig aanpasbare media keys aanwezig, die binnen de SteelSeries GG software suite naar wens kunnen worden geconfigureerd.

Bijna alles is customizable

De SteelSeries Apex Pro Gen 3 is een krachtig en veelzijdig gaming-toetsenbord dat optimale aanpassingsmogelijkheden biedt voor elke gebruiker. Met de SteelSeries GG software kun je het toetsenbord volledig personaliseren, van keybindings tot geavanceerde instellingen zoals dual activation en meer.

Bij het toetsenbord hoort ook de software suite; SteelSeries GG. Deze software integreert in een aantal games zoals League of Legends en Counter-Strike en haalt automatisch de belangrijkste informatie uit de game op en geeft dit weer op het OLED-schermpje. Buiten een game kun je het schermpje handige informatie laten weergeven, zoals systeemstatistieken of een zwart-wit afbeelding.

Wat dit toetsenbord echt bijzonder maakt, zijn de OmniPoint Hall-effect switches. Door deze switches kun je onder andere twee verschillende inputs per toets instellen, zo kun je bijvoorbeeld lopen én rennen in-game binden aan één knop. Daarnaast is het actuatiepunt van elke toets volledig aanpasbaar, zodat je de responsiviteit naar eigen voorkeur kunt fine-tunen, bijvoorbeeld als je iemand bent die niet veel kracht gebruikt bij het typen. Zelf ben ik iemand die niet hamert op een toetsenbord en moest ik eventjes wennen aan het harder drukken per key. Omdat ik toch al wat vaker mijn keystrokes mistte, heb ik de actuatie punt hoger gemaakt waardoor de knop eerder activeert wat direct mijn probleem oplostte.

Ook is het mogelijk om fysiek zelfs nog een aanpassing te doen. De wrist rest is namelijk makkelijk te gebruiken dankzij de ingebouwde magneten waardoor deze makkelijk aan of van het toetsenbord klikt. Wel zitten de magneten maar op twee plekken waardoor de wristrest niet overal magnetisch is.

Niet heel intuïtief

De SteelSeries GG software biedt je de mogelijkheid om het Apex Pro toetsenbord helemaal naar jouw wensen aan te passen. De basisinstellingen, zoals de RGB-verlichting en keybindings, zijn overzichtelijk en gemakkelijk te bedienen. Dit zorgt ervoor dat je met een paar klikken je persoonlijke look en functionaliteit kunt realiseren.

Voor de meer geavanceerde functies, zoals dual actuation en dual keybinds, is het menu minder intuïtief. Er ontbreekt hierbij voldoende uitleg of informatie, waardoor het instellen van deze features vaak een kwestie is van experimenteren. Zelf heb ik er wat tijd in moeten steken om deze instellingen precies zo te krijgen als ik wilde, wat voor ervaren gebruikers wel wat geduld kan vergen. Voor sommige gebruikers kan het zelfs afschrikken door gebrek aan uitleg, wat tamelijk kwalijk is voor een toetsenbord van een €200+ prijsklasse.

Ondanks deze leercurve bewijst de software op veel vlakken een krachtig hulpmiddel voor gamers en professionals die hun toetsenbordopties tot in de puntjes willen personaliseren. Meer verfijnde functies in de software zorgen er namelijk voor dat er altijd ruimte is voor verdere optimalisatie en een unieke ervaring, mits je bereid bent om er even de tijd in te steken.

Verdict

Desondanks de SteelSeries Apex Pro een hoge instapprijs heeft, zit deze wel bordevol features die men niet snel tegenkomt bij de competitie.

Doordat de keyboard een robuust design heeft die tegelijkertijd minimalistisch is, gepaard met een stil geluid dankzij de liniaire omnipoint hall-effect switches en geluidsdempende schuim in de body van het bord, is het een geschikte toetsenbord voor op veel plekken zoals kantoor of gewoon thuis. Het toetsenbord is fijn in gebruik en kan makkelijk aangesloten worden met een USB-C kabel.

Het enige waar SteelSeries een echte verbetering in kan maken is niet direct het toetsenbord zelf maar de software suite die erbij hoort. De functies die geadverteerd worden bij de Apex Pro zijn weliswaar te gebruiken, maar wordt vrijwel niet uitgelegd over hoe deze in te stellen zijn en wat men moet doen. Dit schrikte mij namelijk eerst af om deze features te gebruiken maar na een stevig uurtje wist ik enigszins wel wat ik aan het doen was.