Pragmata komt uit in 2026

Pragmata is een aankomende sci-fi actie-avonturengame van Capcom, aangekondigd in juni 2020 tijdens de PlayStation 5-presentatie. Het spel speelt zich af in een dystopische toekomst op de maan en volgt een astronaut die samenwerkt met een meisje en een robotkat. De eerste trailer wekte veel nieuwsgierigheid bij onze redactie op vanwege de toffe setting en de mooie RE:Engine. We weten sinds nu ook dat de game in 2026 zal verschijnen.

Oorspronkelijk gepland voor een release in 2022, met een aantal delays – Pragmata komt toch echt uit in 2026. Of niet? Nou ja, voor nu dus wel als we Capcom mogen geloven! Ook zien we iets meer gameplay en meer van de RE:Engine in actie in deze next-gen titel. Check de First Contact trailer, die tijdens Sony’s State of Play werd aangekondigd hier beneden!

Pragmata verschijnt dus in 2026, dat is hetzelfde als PostNL die ergens tussen 06:00 en 20:00 je pakketje komt brengen. Laten we in ieder geval hopen dat het niet nog langer uit wordt gesteld. Heb jij zin in Pragmata? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!