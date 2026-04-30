Eerste Cinematic Trailer voor Subnautica 2: Dit weten we

Fans van de diepzee kunnen zich opmaken voor een nieuw avontuur, want de eerste cinematic trailer van Subnautica 2 is officieel verschenen. En die komt niet alleen met mooie beelden, maar ook meteen met goed nieuws: de game gaat op 14 mei in early access.

De trailer geeft voor het eerst een echte indruk van de nieuwe setting. Waar de vorige delen zich afspeelden op de bekende oceaanplaneet 4546B, kiest Subnautica 2 voor een compleet nieuwe wereld. Dat betekent nieuwe biomes, onbekende levensvormen en vooral: weer dat gevoel van ontdekken waar de serie zo sterk in is.

In de cinematic zien we een planeet die qua sfeer duidelijk anders aanvoelt dan wat we gewend zijn. De kleuren, het licht en de omgevingen ogen frisser en tegelijkertijd mysterieuzer. Waar 4546B inmiddels bijna vertrouwd begon te voelen voor fans van de serie, lijkt deze nieuwe planeet juist weer dat gevoel van “wat zit hier onder mij?” volledig terug te brengen.

Hoewel het om een cinematic trailer gaat en dus geen pure gameplay laat zien, zijn er wel duidelijke hints naar wat spelers kunnen verwachten. Grote, onbekende wezens bewegen door het water, terwijl de omgevingen variëren van relatief open gebieden tot nauwere, meer claustrofobische zones. Precies die afwisseling was in eerdere delen een van de sterkste punten, en het lijkt erop dat Unknown Worlds Entertainment dat met Subnautica 2 opnieuw wil neerzetten.

De keuze om niet terug te keren naar 4546B is opvallend, maar ergens ook logisch. Met zowel het originele Subnautica als Subnautica: Below Zero hebben spelers die planeet inmiddels goed leren kennen. Door een nieuwe wereld te introduceren, krijgt de ontwikkelaar meer ruimte om te experimenteren met nieuwe ecosystemen, gevaren en gameplay-elementen.

Daarnaast lijkt Subnautica 2 opnieuw in te zetten op early access, net zoals de eerdere games deden. Dat betekent dat spelers vanaf 14 mei al aan de slag kunnen, terwijl de game zich in de maanden daarna verder ontwikkelt. Die aanpak werkte eerder goed voor de serie, omdat de community actief feedback kan geven en zo invloed heeft op de uiteindelijke game.

Wat we nog niet precies weten, is hoe het verhaal zich zal ontwikkelen en in hoeverre het verbonden is met de eerdere delen. De Subnautica-games staan bekend om hun subtiele storytelling, waarbij veel informatie verstopt zit in de wereld zelf, logs en ontdekkingen. De nieuwe planeet biedt in ieder geval genoeg ruimte voor een compleet nieuw verhaal, maar het zou niet verrassend zijn als er toch links liggen naar wat er eerder gebeurde.

Ook qua gameplay blijft het voorlopig nog grotendeels speculeren. Verwacht wordt dat de bekende elementen zoals base building, resource gathering en het verkennen van de oceaan terugkeren, maar mogelijk uitgebreid worden met nieuwe mechanics. De trailer hint in ieder geval naar grotere schaal en meer variatie in omgevingen.

Met de early access release al in zicht lijkt het erop dat we niet lang meer hoeven te wachten om zelf een duik te nemen in deze nieuwe wereld van Subnautica 2. Voor fans van de serie is dit precies het soort nieuws waar op gewacht werd: een frisse setting, nieuwe mysteries en opnieuw dat bekende gevoel van spanning en ontdekking.

Ga jij Subnautica 2 meteen spelen in early access, of wacht je liever tot de volledige release? Laat het weten in de reacties.