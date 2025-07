Nicktoons & The Dice of Destiny krijgt collector’s edition en nieuwe trailer

Dungeons & Dragons en Nickelodeon fans opgelet – Nicktoons & The Dice of Destiny krijgt wel een hele speciale editie voor de verzamelaars en D&D spelers onder ons. Daarnaast krijgt deze unieke game ook een nieuwe trailer met meer gameplaybeelden!

Nicktoons & The Dice of Destiny is een tabletop RPG met Nickelodeon personages in het middelpunt. De game zal op 30 september lanceren op Nintendo Switch (1/2), Playstation 5 en Xbox Series (S/X). In de extended trailer zien we meer over de tabletop gameplay, de goofy cinematics en het overkoepelende verhaal.

Journey across Nickelodeon-inspired fantasy lands on a grand quest inspired by tabletop RPGs in Nicktoons & The Dice of Destiny! Slash, bash, cast spells, and strategize your way to victory against a variety of enemies in fast-paced and fluid ARPG combat. Upgrade your weapons and master new abilities in solo play and local co-op for up to four players. Choose from a roster of legendary characters from across the Nickelodeon universe, including SpongeBob SquarePants, Sandy Cheeks, Teenage Mutant Ninja Turtles’ Leonardo, Avatar: The Last Airbender’s Katara, Timmy from The Fairly OddParents, and more to be revealed!

Nicktoons Collector’s Edition

Daarnaast zien we voor 80 Euro ook een bijzonder Collector’s Edition verschijnen. In die editie zit namelijk een dice set met een tray waarin je de dice kan gooien. Niet alleen een perfecte toevoeging op de game en setting, maar ook leuk voor mensen die daadwerkelijk Dungeons & Dragons spelen. Inmiddels is een groot deel van onze redactie daarmee bezig, dus ik ben benieuwd hoe veel van deze edities we in de rondte gaan zien.