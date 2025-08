Review: HyperX Pulsefire Fuse Wireless

De HyperX Pulsefire Fuse Wireless is, zoals de naam al doet vermoeden, een draadloze muis die tot 85 uur lang mee kan gaan. Dat is tenminste zo als je een goede batterij gebruikt, want deze muis werkt op een AAA-batterij. De eerste krijg je er bij. Dankzij de verschillende verbindingsopties, is deze muis perfect voor reizigers en al je apparaten.

Een nieuwe draadloze muis geeft mij altijd nachtmerries. Ik heb geen draadloze muis gebruikt sinds ik als jonge tiener bijna al mijn waardevolle spullen in RuneScape ben verloren tijdens het vechten met de Bandos General in de Godwars Dungeon. Die dag zwoor ik draadloze muizen af, maar de HyperX Pulsefire Fuse Wireless, laat me misschien mijn angsten overkomen door het gebruiksgemak, naadloze verbinding en het feit dat je deze muis op meerdere apparaten tegelijk kunt gebruiken.

Compact en functioneel

De HyperX Pulsefire Fuse Wireless is een stevige muis die 75 gram weegt als je de AAA-batterij die je nodig hebt, meerekent in het gewicht. De muis is hierdoor wel het zwaarst aan de achterkant, dus met een hele lichte beweging merk je wellicht dat de voorkant van de muis zich makkelijker verplaatst dan de achterkant. Dit hoeft niet storend te zijn, maar het is een van de eerste dingen dat me opviel tijdens het testen van de muis.

Het is een alles-onder-een-kap muis, en wat ik daarmee wil zeggen is dat de rug van deze muis bestaat uit een klepje dat je er af kunt halen. Als je het klepje openmaakt, zie je waar de batterij hoort, maar ook een opening waar je de dongel in kunt stoppen als je de muis mee neemt onderweg, zo houd je alles bij elkaar en raak je niet je dongel kwijt. Ik wil namelijk niet weten hoeveel draadloze apparaten ik heb weg kunnen gooien omdat ik alle dongels kwijt ben geraakt. Aan de onderkant van de muis zit een DPI-regelaar en een schakelaar om de muis uit te zetten, in bluetooth mode te zetten of in 2,4GHz mode te zetten. In de 2,4GHz mode verbind je de muis met de dongel en kun je deze op bijvoorbeeld je pc of laptop gebruiken. Je kunt dan ook de Ngenuity software van HyperX installeren om softwarematige aanpassingen te doen.

Als je de bluetooth Mode aanzet, kun je ook verbinding maken met je pc of laptop als deze bluetooth ondersteund, maar je kunt je muis zo ook verbinden met andere apparaten zoals een tablet of een Steam Deck. Dankzij deze muis in combinatie met de HyperX Alloy Rise Wireless (review hier), heb ik nu nog maar één muis en één toetsenbord nodig op mijn bureau in plaats van twee, aangezien ik nogal graag knutsel met mijn Steam Deck in SteamOS. Even de schakelaar om en je kunt binnen 2 seconden een ander apparaat bedienen. Enorm handig. Het enige wat je niet kunt doen in bluetooth is gebruik maken van de Ngenuity software om softwarematige aanpassingen te maken.

Qua looks ziet de muis er eigenlijk uit als een alledaagse muis met een normaal en standaard formaat. Onder het scrolwiel zit RGB, maar ook achteraan de muis onder de rug zit RGB, die je via de Ngenuity software kunt instellen of kunt laten matchen met je andere Hyperx producten.

Performance

Het is een draadloze muis, maar daar merk je in praktijk vrij weinig van. Er is weinig merkbare vertraging en de muis is best accuraat. Met een maximale polling rate van 1000Hz en 12000 DPI verdeeld over 5 wisselbare standen, kom je een heel eind, al is 1000Hz eigenlijk wel ook het minimale wat je wil hebben in een muis. Onder de 1000 voelt het toch al schokkerig aan. Mocht je van een muis afkomen die nog hogere polling rates ondersteund, kun je je misschien storen aan het feit dat de maximale verversingssnelheid 1000Hz is, maar daar staat tegenover dat deze muis heel snel te gebruiken is op meerdere apparaten en je deze heel makkelijk mee kunt nemen. Het is duidelijk gericht op deze features en iets minder op hoge prestaties. Daar is de prijs dan ook naar, want deze muis is op een redelijk budget en kost je zo’n €59,99 (adviesprijs).

Via de software kun je zelf de polling rate kiezen tussen de 125 en de 1000. Mijn advies is om deze wel echt op 1000 te zetten. Verder kun je de DPI-standen definiëren en hierin heb je 5 smaken die tot maximaal 12000 gaan. Je kunt ook de knopjes van de mus aanpassen naar een bepaalde snelkoppeling, toetsenbord knop of een macro. Eigenlijk alles wat je al gewend bent van andere HyperX muizen in combinatie met de Ngenuity software. De batterij kan tot wel 85 uur meegaan, maar dan moet je wel een krachtige batterij erin stoppen en geen prul van de Action. Je kunt in de software aangeven wanneer je een melding wilt ontvangen dat de batterij bijna leeg is. Je kunt een grens aangeven. Standaard staat deze op 10%. In tegenstelling tot HyperX producten met een eigen accu, geeft de software geen percentage aan van de batterij, maar simpelweg een indicatie.

Verdict

De HyperX Pulsefire Fuse Wireless is een simpele muis met weinig spannende elementen op een redelijk budget. Het doet wat het moet doen en geeft je eigenlijk het standaard HyperX pakket via de software met alle minimale eisen voor een betrouwbare muis. Het grootste nadeel is toch wel dat deze muis werkt op een AAA-batterij. Geen batterij, geen muis. Er is ook geen mogelijkheid om een kabel aan te sluiten aan de muis indien je geen batterij voorhanden hebt. Het is dus een muis met veel minder features en luxe dan bijvoorbeeld de eerder geteste Pulsefire Haste 2 Pro 4K, maar daar is de prijs dan ook naar. Dit wordt waarschijnlijk niet je daily driver, maar als je nog een prima muis zoekt voor onderweg, die ook nog wel geschikt is om mee te gamen, sluit dan de HyperX Pulsefire Fuse Wireless, niet uit.