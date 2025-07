Review: HyperX Alloy Rise 75 Wireless

De HyperX Alloy Rise 75 Wireless is het draadloze broertje van de HyperX Alloy Rise die we eerder al een keer onder de loep hebben genomen. Net als zijn bekabelde broer heeft dit toetsenbord ook een afneembaar frame met een fraaie badge en zijn de keys hot-swappable. Het enige grote verschil: Deze is draadloos en dat brengt weer een aantal voordelen, maar ook kleine nadelen met zich mee.

Ik gebruik dit toetsenbord nu bijna 3 weken en als ik de HyperX Nguinety software open, zie ik dat de batterij nog 35% opgeladen is. HyperX geeft aan dat de batterij zo’n 80 uur meekan als je deze volop gebruikt met de RGB-verlichting die erin zit. Het toetsenbord gaat zonder RGB-verlichting tot wel 1500 uur mee. Alhoewel we de laatste optie niet hebben getest, kan ik met een gerust hart zeggen dat die 80 uur met RGB wel degelijk gehaald wordt.

Een draadloze Alloy Rise!

We hebben de Alloy Rise 75 van HyperX al een keertje mogen testen (review hier). Malvin legde hier al haarfijn uit hoe HyperX stijl, comfort en gebruiksgemak combineert voor een heerlijk eindresultaat. Daar zijn we het nog steeds over eens, maar ditmaal is ons model draadloos. En dat verandert een aantal dingetjes.

Ten eerste de connectiviteit. Je hebt nu de keuze om het toetsenbord te verbinden met je pc via een dongel, maar je kunt deze ook direct verbinden via bluetooth. Ik zou eigenlijk altijd aanraden om de dongel te gebruiken, want alleen dan herkent Nguinety je toetsenbord. Via de software kun je namelijk bepaalde dingen aanpassen zoals het patroon van de RGB, de intensiteit en hoe de keys werken. Je kunt namelijk nog steeds verschillende profielen aanmaken met verschillende keys of combinaties. Zo vind ik dit toetsenbord eigenlijk heel erg fijn, maar mis ik wel echt een fysieke “Delete” knop. Ik zou dan wel FN + Backspace kunnen gebruiken, maar dat is bij lange na niet efficiënt. Ik heb op een profiel de PG UP knop omgetoverd tot de Delete knop. Dat gaat allemaal heel erg eenvoudig en werkt intuïtief via de Nguinety software.

Aan de achterkant van het toetsenbord zit een schuifje waarmee je het toetsenbord kunt schakelen tussen 2,4ghz connectie via de dongel, bluetooth, of helemaal uit kunt zetten als het schuifje in het midden staat. Het toetsenbord gaat uit zichzelf ook uit. De tijd die hij wakker blijft, kun je zelf instellen via de software. Je kunt kiezen uit 30 seconden tot aan een half uur, of er voor kiezen dat het toetsenbord helemaal niet vanzelf uitgaat. Je moet er wel rekening mee houden dat dit een aanzienlijke impact heeft op de batterijduur. Ik heb hem op 5 minuten staan en daarmee heb ik er nu al 3 weken plezier van en kan ik er nog wel een hele week bijplakken. Per week gebruik ik mijn thuis-pc ongeveer tussen de 30 en 40 uur, dus die drie weken zijn bij elkaar opgeteld al meer dan de 80 uur die HyperX belooft. Dat komt natuurlijk omdat het toetsenbord na 5 minuten automatisch uitgaat. Ben je dus aan het idlen, alleen maar aan het scrollen, of filmpjes aan het kijken? Zal het toetsenbord veel minder batterij verbruiken dan wanneer je zoals ik nu, een review aan het schrijven ben, of heel actief aan het gamen bent. Uiteraard kun je het toetsenbord ook altijd bekabeld gebruiken met de meegeleverde USB-A naar USB-C kabel als je het toetsenbord wilt opladen, of simpelweg bekabeld wilt gebruiken.

Heb je meerdere apparaten om je heen die je heel eenvoudig wilt besturen met één toetsenbord? Dan is deze HyperX Alloy Rise 75 Wireless ook best geschikt. Je kunt namelijk met drie bluetooth apparaten tegelijk verbinding houden. Heb je dus een Steam Deck, Tablet, telefoon of een losse laptop in de hoek staan waar je dag en nacht je Minecraft server op laat draaien? Dan bestuur je al deze apparaten met één toetsenbord, terwijl je deze ook nog met de dongel verbonden houdt aan je pc. Met de FN + F13 wissel je tussen de 3 bluetooth verbindingen. Ideaal, want ik moet geregeld mijn DnD character sheet aanpassen wat ik dus via een app op mijn tablet doe en al mijn retro games managen via Steam OS op de Steam Deck werkt enorm fijn met een toetsenbord en het scheelt ruimte op mijn bureau nu ik daar geen extra toetsenbord meer voor heb liggen.

Heeft het draadloze aspect ook zijn nadelen? Ja, maar die vallen reuzen mee in verhouding tot de voordelen. Zo is mijn variant van de HyperX Alloy Rise 75 Wireless volledig zwart. Vooral in de avonduren zie je er geen steek meer op als de RGB vanzelf uitgaat naar 5 minuten. Gelukkig wordt het toetsenbord met één druk op de knop ook weer wakker, maar die key waar het toetsenbord mee wakker wordt is tevens ook een input en dus niet alleen maar een wake up signaal. Is meestal een dik voordeel, maar als je alleen even een wake-up wilt doen, hou er rekening mee dat het ook een input is. Het andere nadeel is meer een Windows dingetje, want mijn RGB functioneerde niet naar behoren. Ik dacht eerst dat mijn toetsenbord defect was. Zorg er voor dat je bij je persoonlijke instellingen in Windows de Dynamische verlichting uit zet. Klinkt enorm tegenstrijdig, maar dit heeft het probleem opgelost. Hierna werkte de RGB naar behoren. Je zou kunnen zeggen: Kleinigheid, ik geef niets om die RGB-patroontjes, maar HyperX laat je ook andere nuttige informatie zien via de RGB zoals op welk bluetooth profiel je zit, welk toetsenbord profiel, batterij niveau enzovoorts.

In gebruik

In het dagelijks gebruik in dit een enorm fijn en responsief toetsenbord. In alle verbindingsopties merk je geen vertraging en bij het opstarten van je pc is het toetsenbord eigenlijk al direct verbonden. Er is nooit sprake van lag of andere verstorende elementen die je soms hoort met draadloze toetsenborden. Voor de rest is het dus een toetsenbord met een 75% layout. Dit betekent dat je geen numpad krijgt, maar F-toetsen aan de bovenkant van het toetsenbord. Je krijgt ook pijltjestoetsen en de rechterkant van het toetsenbord wordt afgemaakt met een Page Down-, Page Up- en home-knop. Rechtsbovenin heb je ten slotte nog een draaiknop voor het volume.

Het toetsenbord zelf is enorm elegant en voelt stevig aan. De cover is van aluminium en is verwisselbaar met andere varianten die HP verkoop in hun webshop. Aan de rechterkant zit een HyperX badge die je ook kunt verwisselen met enkele varianten die ze verkopen. Mijn toetsenbord heeft linear red switches die enorm clicky en responsief zijn. Ideaal voor de vlugge gamer, maar tijdens het typen zijn ze af en toe wel erg luid. HyperX geeft aan dat ze al pre lubed zijn, maar je kunt hier zelf nog wel het een en ander aan verbeteren als je er affiniteit mee hebt.

Verdict

De HyperX Alloy Rise 75 Wireless is een heerlijk toetsenbord. Of eigenlijk, nog steeds een heerlijk toetsenbord. Dit keer alleen zonder vervelend kabeltje die voortdurend in de weg ligt. Het gebruik van dit draadloze toetsenbord brengt enorm veel voordelen met zich mee zoals het kunnen inzetten voor meerdere apparaten. Dankzij de enorm stevige batterij en batterijbesparingsopties heb je hier wekenlang plezier van zonder hem te moeten opladen en zelfs als je moet opladen, speel je gewoon lekker bekabeld verder. HyperX bewijst met dit toetsenbord wederom wat ik eigenlijk al wist. Betrouwbare elegantie. Als je in de markt bent voor een goed toetsenbord en daar best wel wat voor over hebt, kun je absoluut niet fout gaan met deze Alloy Rise Wireless.