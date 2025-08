8BitDo brengt Rare 40th Anniversary controller uit

8BitDo is goed bezig met het uitbrengen van gethematiseerde controllers, zo eerder ook Wuchang. Nu is het de beurt aan Rare Entertainment. Dit bedrijf krijgt namelijk een controller met een wel heel strak ontwerp, speciaal voor het 40-jarig bestaan.

Rare bestaat 40 jaar. Het bedrijf werd opgericht in 1985, toen was ik in ieder geval nog een zwemmertje. Om die legacy te vieren gaat het bedrijf een samenwerking met 8BitDo aan voor een exclusieve celebration controller. Dit is gelijktijdig ook de allereerste draadloze Xbox controller vanuit 8BitDo. Het betreft namelijk de 3-mode Xbox controller. Zoals we gewend zijn komt deze controller ook met een dock. Je kan de controller vanaf vandaag bestellen. Twijfels? Check de trailer maar eens.

“Legends born in 1985—From pixels to polygons, primates to pirates, decades of joyful

worlds are waiting for you. Pick up your controller and get ready for your next adventure…”

— 40 Years of Rare