Altijd al een Borderlands 4 bril gewild? Gunnar maakt het mogelijk!

Gunnar, een aardig bekend brillenmerk, maakt het mogelijk om een custom Borderlands 4 bril te bestellen. Het frame staat volledig in het teken van de game, welke glazen jij wilt ligt volledig aan jezelf.

Rugged, tactical en forged for mayhem, dat is de omschrijving die Gunnar geeft aan hun Borderlands 4 brillenframe. Het brillenmerk is namelijk een samenwerking met 2K Games aangegaan. Het frame mengt een vrij toegankelijk model met de esthetiek van Borderlands 4. Je hebt een aantal opties tijdens het bestellen: Zonnebril, bril op sterkte, getinte glazen (kleur: Amber). Daarnaast krijg je er een speciale pouch bij, evenals een brillendoekje. De beglazing is beschermt tegen UV en heeft een speciale G-Shield lens coating tegen reflectie en vingerafdrukken of vlekken. Je kan de bril hier bekijken en bestellen!

Borderlands 4

Borderlands 4 is het vierde main-line deel van de mayhem-fueled looter shooter. Waar deel 3 nog wat te wensen liet, lijkt deze weer terug te gaan naar de sterke basis die de eerste twee delen hebben gelegd. Zo laat 2K Games een nieuwe trailer zien met meer gameplay en en in-depth blik op Amon, een speelbaar personage met tank-like features en gekke magische aanvallen. Check de trailer hier beneden.