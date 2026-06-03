ILL gaat je ziek maken en toont aankondingstrailer

ILL is zojuist aangekondigd tijdens de Sony State of Play en voor de horrorfans lijkt er dus weer een spel op het lijstje te staan waar ze zich op gaan kunnen verheugen.

ILL is naar eigen zeggen een realistische first-personactie-horrorgame die je meeneemt in een wereld die is overgenomen door een donkere entiteit. Een grimmig verhaal samen met monsters en een realistische horroratmosfeer moeten de toon van deze game kracht gaan bijzetten.

ILL

Tijdens de State of Play zitten er altijd wel een paar spellen bij waar je nog niet eerder van gehoord had, maar waar je nu al naar uitkijkt. ILL is voor ondergetekende daar zeker wel een game van. Tijdens het evenement heeft het bedrijf een storytrailer vrijgegeven en natuurlijk delen we die maar al te graag op de website.

In de trailer zien we dat de game gemaakt wordt door Mundfish Powerhouse en dat de beelden geschoten zijn op een Sony PlayStation 5 Pro-console. Een team lijkt onderzoek te doen en komt tijdens dit onderzoek voor verschillende onverklaarbare dingen te staan. Er is nog geen releasedatum voor de game bekendgemaakt, maar wanneer dit het geval is, kun je dit natuurlijk gelijk lezen op de website!