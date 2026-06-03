RuneScape: Dragonwilds komt naar PlayStation Plus

RuneScape: Dragonwilds is nog steeds in Early Access, maar later dit jaar zal hij ook speelbaar worden voor PlayStation Plus premium én extra leden. Dat maakte Jagex bekend in de PlayStation State of Play.

Je volgende 99 kun je eindelijk halen van de comfort van je bank. RuneScape: Dragonwilds is al enige tijd stiekem in ontwikkeling voor de PlayStation 5 en zal in het najaar gratis worden voor PlayStation Plus Premium én Extra leden. Zo kun je vanaf dag één al op avontuur in Ashenfall.

Dragonwilds brengt klassieke RuneScape‑elementen terug — zoals skills (Attack, Magic, Ranged, Runecrafting, Woodcutting, Cooking, Crafting/Artisan, Construction) en herkenbare items zoals de anti‑dragon shield en abyssal whip — maar verpakt ze in een moderne survivalervaring gebouwd in Unreal Engine 5.

De wereld van Ashenfall bestaat uit diverse biomen, variërend van bossen tot ruïnes en magisch aangetaste gebieden. De game legt veel nadruk op magie, exploratie en het ontdekken van oude geheimen, terwijl spelers voortdurend bedreigd worden door draken en andere vijanden.

Recent is het nieuwe biome van Dowdun Reach erbij gekomen die de Black Knights introduceert in een gebied dat een mega verlaten kasteel moet voorstellen. Kort daarvoor hebben we kennis gemaakt met het Felhollow gebied, waar we kennis maakten met Death en Posty Pete. Lees hier onze belevenis van Felhollow!

Lees ook ander nieuws omtrent PlayStation’s State of Play, zoals: Phantom Blade Zero krijgt een nieuwe teaser