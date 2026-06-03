Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered krijgt overview trailer

speel 1 tegen 1000 in de remaster van Dynasty Warriors 3. Ragebait je vijanden met de ‘Cow cow’ call out en baan je een weg door hordes aan vijanden. De remaster van deze titel heeft ook wat nieuwe elementen, zoals ‘Call Horse’ en nog een boel andere toffe dingen. Check de trailer hier beneden.

Deze remaster zal op 1 oktober 2026 verschijnen voor Playstation 5. De game werd geprezen als dé Dynasty Warriors die het genre op de kaart zette en een stapje hoger ging qua gameplay. De grootste verandering is visueel. Alle slagvelden en effecten zijn opnieuw opgebouwd in Unreal Engine 5. De trailer laat aanzienlijk meer detail zien in gezichten, pantserontwerpen en de schaal van de veldslagen.

Daarnaast krijgen we een extra storyline voor 7 van de officieren, speelbare campagnes voor Lu Bu, Meng Huo en Yuan Shao én een boel nieuwe wapens, customisation opties en nieuwe game modi. Uiteraard zal ook de combat moderner worden met soepelere combo’s, modernere animaties en betere fighting effecten.

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