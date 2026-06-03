Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered krijgt overview trailer

Nieuws 46 Malvin Schuivens 3 juni 2026
speel 1 tegen 1000 in de remaster van Dynasty Warriors 3. Ragebait je vijanden met de ‘Cow cow’ call out en baan je een weg door hordes aan vijanden. De remaster van deze titel heeft ook wat nieuwe elementen, zoals ‘Call Horse’ en nog een boel andere toffe dingen. Check de trailer hier beneden.
Deze remaster zal op 1 oktober 2026 verschijnen voor Playstation 5. De game werd geprezen als dé Dynasty Warriors die het genre op de kaart zette en een stapje hoger ging qua gameplay. De grootste verandering is visueel. Alle slagvelden en effecten zijn opnieuw opgebouwd in Unreal Engine 5. De trailer laat aanzienlijk meer detail zien in gezichten, pantserontwerpen en de schaal van de veldslagen.
Daarnaast krijgen we een extra storyline voor 7 van de officieren, speelbare campagnes voor Lu Bu, Meng Huo en Yuan Shao én een boel nieuwe wapens, customisation opties en nieuwe game modi. Uiteraard zal ook de combat moderner worden met soepelere combo’s, modernere animaties en betere fighting effecten.
Ook Onimusha kan jouw Aziatische fighting itch wel krabben, die game kreeg ook vandaag een releasedatum!
Tagged as:
Complete Edition Dynasty Warriors 3 Oktober Remastered
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment