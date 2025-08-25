Preview | Rogue Point

Team 17 brengt ons een soort van Rainbow Six, maar dan anders. Minder serieus, meer speels en iets meer kleurrijk. Rogue Point is daarentegen ook enkel speelbaar tegen computergestuurde vijanden, maar je kunt wel samen met je vrienden co-op spelen.

Rogue Point is een tactische shooter die games als Left 4 Dead, Counter Strike en de meer ouderwetse Rainbow Six games combineert in een objective based game met typische missies waarna je op het einde veilig moet extraheren. Pfoe. Dat klinkt eigenlijk best wel als een flinke brok, maar in praktijk valt dit reuzen mee en combineer je eigenlijk alles wel soepel en logisch aan elkaar.

Missies en eruit

Rogue Point combineert enkele Roguelike elementen voor herhalende campaigns van 8 missies. Iedere campaign heeft 4 verschillende levels en na iedere campaign begin je weer van voor af aan. Na iedere missie krijg je een soort van beloning met roguelike elementen, waardoor geen enkele campaign helemaal hetzelfde voelt.

Iedere missie begin je met een beetje geld waar je een loadout van moet kopen. Aan het begin heb je vaak net genoeg geld voor een extra wapen, medkit en een rookgranaat. Door de missie te spelen krijg je meer geld voor de volgende missies waarin je meer wapens, granaten en gereedschap kunt kopen om je missie efficiënter aan te pakken. Zo kun ladders, deurrammers, kogelvrije vesten en nog veel meer gereedschap kopen.

Je missie verschilt per level en de doelstellingen kunnen anders zijn dan de vorige keer dat je het level speelde. Zo kun je bijvoorbeeld een missie krijgen waarin je een gijzelaar moet redden of laptops met intel moet vinden. De locatie kan ook elke keer variëren. Voor elke missie heb je maar een paar minuten de tijd, maar aan het begin weet je gelukkig waar je moet zijn. Hiermee wil de ontwikkelaar het tempo hoog houden en je onder druk zetten om snel door te gaan.

Zodra je missie is voltooid, is het jouw taak om succesvol te ontsnappen. Dit kost tijd, en terwijl je probeert weg te komen, komen er natuurlijk vijanden op je af die je proberen uit te schakelen.

Ik zie kansen

Rogue Point is uniek in het genre, puur omdat het zichzelf minder serieus neemt. Hierdoor opent Rogue Point de deuren in het genre voor ludieke scenario’s en aangepaste missies die voor veel chaos kunnen veroorzaken. Speel een bepaalde missie bijvoorbeeld maar eens met een vergrendelde loadout, waarbij je alleen maar explosieven kunt gebruiken. Dit zorgt voor een hele andere speelstijl in hetzelfde level.

De ontwikkelaars willen naar dit soort dingen kijken, maar pas na de Early Access release. Deze Early Access release bevat uiteraard een speelbare basis, maar nog niet het geen waar Rgoue Point in mij ogen echt in kan uitblinken in het genre.

Verder zien we ook nog weinig tactische shooters van dit soort die herspeelbaarheid heel erg goed doen. Rogue Point kan hier verandering in brengen door leuke uitdagingen, permanente unlocks in de vorm van skins, attachments en andere dingen toe te voegen. Uiteraard zorgen aangepaste missies en tijdelijke uitdagingen of community gemaakte content ook voor veel meer redenen om de game opnieuw te blijven opstarten. Mijn advies zou dan ook zijn om in ieder geval enkele van deze elementen wél mee te nemen in de release voor Early Access.

Hoe speelt het?

De game an sich speelt als je tactische shooter en is vergelijkbaar met games als Rainbow Six, maar dan veel meer arcadisch. Voornamelijk op de manier waarop het wapen werkt. Er zit genoeg terugslag in, maar deze is bij lange na niet zo realistisch zoals je verwacht uit een mil-sim of iets dergelijks. Dat is ook niet de insteek van deze game. Het is tactisch en arcadisch en dat uit zich in de onvoorspelbare terugslag, een beetje zwevende en losse beweging, maar het tactische element zit er ook zeker in. Zo ben je binnen enkele schoten al dood, maar geldt dat net zo goed andersom. Een goed geplaatste headshot betekent bijna altijd einde oefening.

Rogue Point halen in Early Access?

Wat mij betreft is Rogue Point een goede koop in Early Access. Het ziet er leuk uit en het speelt goed genoeg om nu al met veel plezier aan de slag te gaan met de toch wel beperkte content die er nu in zit. Wanneer de Early Access precies verschijnt is nog niet helemaal zeker. We hopen in ieder geval dat de ontwikkelaar en uitgever Team 17 proberen om de herspeelbaarheid van de game al serieus aan te pakken met de Early Access release om de game lang actief te houden en de community levendig te houden tot en met de volledige release.