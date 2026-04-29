Speedrunnen op Gamescom? GDQ is aanwezig!

GDQ, ookwel Games Done Quick, kondigt hun allereerste Europese evenement aan: Gamescom GDQ 2026! Het speedrun gaming event zal zich drie dagen lang mengen in de Duitse gekte op dit grootse gaming event.

Voor het allereerst steekt Games Done Quick (GDQ) de oceaan over. In samenwerking met het ’s werelds grootste gaming event, Gamescom, organiseert de speedrunning gigant een gloednieuw live evenement onder de naam Gamescom GDQ. Het zal plaatsvinden van 28 t/m 30 augustus 2026 in Keulen. De show zal dagelijks beginnen om 10:00 CEST en doorlopen tot 20:00 CEST. Kan je niet fysiek op Gamescom zijn? Niet getreurd, je kan het volledige event volgen op de Twitch en YouTube van GDQ.

Zoals we gewend zijn van het event, draait het niet alleen om het speedrunnen, maar ook om het maken van een verschil in de wereld. De opbrengsten van dit evenement gaan naar Gaming for Democracy, een initiatief dat zich richt op de maatschappelijke betrokkenheid en het bevorderen van democratische waarden via gaming.

Volgens Ashley Farkas van Games Done Quick is deze Europese uitbreiding een enorme mijlpaal – het opent deuren voor nieuwe runners die eerder niet naar de US of A konden reizen. Gamescom directeur Tim Endres benadrukt dat speedrunning een enorm belangrijk fenomeen is en dat Gamescom dit van harte wilt omarmen. Klinkt als een perfecte match, toch?

Meedoen met GDQ?

Dat kan! Vanaf 4 mei 2026 kan jij jezelf aanmelden via zo goed als alle social kanalen van GDQ, of op de officiële website. De volledige line-up zal een tijdje later bekend worden gemaakt.

Tijdens gamescom lijkt Europa er eindelijk een grootschalig speedrunningevent bij te krijgen. Voor fans van snelle runs, glitch exploits en pure game-skill is dit er eentje om in de gaten te houden.

Uiteraard zijn wij ook dit jaar wederom aanwezig op Gamescom. Alle nieuwtjes omtrent het event kan je de komende tijd hier volgen.