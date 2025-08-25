Preview | Turok Origins

Turok is terug! Saber Interactive heeft het heft in eigen handen genomen om Turok nieuw leven in te blazen. De nieuwe game neemt een hele andere wending, maar wat we er tot nu toe van hebben mogen zien, is dat niet per se een slecht teken.

Saber brengt Turok terug met Turok Origins! Saber Interactive is een grote speler en deze wordt steeds groter. Onder andere grote doorbraken als Warhammer 40K: Space Marine 2 zetten Saber Interactive groot op de kaart, maar volgend jaar hebben ze nog een kans om zich van hun beste kant te laten zien met Turok Origins. Een prequel op de originele trilogie. Een hele tijd geleden namen we Turok 3 Remastered onder de loep. De originele trilogie zit dus nog vers in het geheugen. Het is dan ook tof om te zien hoe Saber het IP aanpakt.

Terug naar toen

Waar je bij het eerste deel misschien heel even de illusie kreeg dat Turok een simpele Dino-knaller is in dezelfde geest als Dino Crisis, komt bedrogen uit na enkele hoofdstukken in de trilogie. Turok is vreemd, wreed, maar zit bomvol actie. Turok Origins gaat terug waar het allemaal begon en geeft ons zelfs een blik op de gebeurtenissen in het universum vóór de eerste game uit de trilogie. We kunnen kiezen uit enkele krijgers, met unieke classes die symbool staan voor een bepaald dier. Dit dier bepaalt hoe je class speelt en welke speciale krachten je krijgt. Er zijn ook verschillende wapens voor veraf en dicht bij waarvan enkele terugkeren uit eerdere games, maar enkele ook volledig nieuw zijn.

Het overkoepelende thema is onveranderd gebleven. Dinosaurussen, aliens, buitenaardse plekken en personages geïnspireerd door indianen. Enkele grote bazen in deze nieuwe game zijn dan ook reusachtige dinosaurussen die wel of niet aangepast zijn en bijvoorbeeld ook speciale krachten kunnen hebben. Het klinkt enorm vreemd als je niet bekend bent met Turok, maar ook dan biedt deze game genoeg interessante gameplay en verhaal om erin te stappen.

Je kunt de game vanaf launch ook samen met je vrienden spelen. Elke missie is speelbaar in je eentje of in een groep van 3 spelers. Het is in dit deel niet meer zo dat bepaalde personages hun eigen route moeten afleggen in de map. Qua verplaatsen en verkennen, kan ieder personage evenveel. Het verschil zit hem alleen in de krachten die je kunt gebruiken in combat.

Hands-on

We mochten 45 minuten lang hands-on met Turok Origins en we speelde de game co-op met een team van 3 spelers. Elke missie werd voor de demo zodanig aangepast dat je er met een vlot tempo doorheen kon gaan. Optionele paden werden geblokkeerd, zodat ieder team binnen de 45 minuten de gehele demo, die bestond uit 3 levels en een boss arena kon uitspelen.

Gezien je in feite 4 levels speelde, kon je 4 keer je uitrusting aanpassen en zo andere classes en wapens proberen. Zo heb ik elke optie getest en heb ik tot nu toe niet per se een favoriet. Alles speelde eigenlijk wel fijn en het lag een beetje aan de situatie of ik Class A, of juist B leuker of fijner vond spelen.

Elke locatie uit de demo speelt zich af in de Lost Lands en heeft een typisch prehistorisch, maar buitenaardse look en feel. De game ziet er fantastisch uit en het speelt ook al heel erg soepel. Het voelde al redelijk af, maar dat kom ook komen omdat we echt een demo versie speelde die aangepast is voor dit soort doeleinden.

Qua gameplay is het sterk vergelijkbaar met games als Left 4 Dead, waarin je je van punt A naar punt B worstelt in missiestructuren die duidelijk zijn gemaakt voor co-op. Hoe het dus zit met side quests, verkennen en geheimen hebben we niet kunnen zien. Al zit het wel in de game, als we de ontwikkelaars die over onze schouder mee hebben gekeken, mogen geloven.

Voorlopige conclusie

Turok Origins ziet er goed uit en het speelt lekker weg. Het is altijd tof om te zien hoe een game uit de jaren 90 er opeens uitziet in moderne graphics met moderne gameplay. Dat was al zo gaaf in Doom 2016, maar nog steeds enorm vet tijdens de demo van Turok op Gamescom 2025. Op het eerste oog lijkt de identiteit van Turok iets minder prioriteit te hebben, maar we hopen dat meer beelden dit idee doen veranderen. Er is nog geen release datum bekend gemaakt, maar de ontwikkelaars mikken op een release ergens in 2026.