Preview | Cinder City op Gamescom 2025

Cinder City is een hele andere koek vanuit NCSoft. Waar we de studio voornamelijk kennen van fantasy MMO’s en mobile games, zijn ze nu hard bezig met een PvPvE MMO-shooter genaamd Cinder City. Een game met veel potentie, dat is wat Jordy en ik hebben ondervonden op Gamescom 2025!

Voorheen geïntroduceerd als Project LLL, maar nu volledig onthuld als Cinder City is een MMO tactical shooter vanuit NCSoft. Futuristische pakken, veel verschillende wapens en een boel gevaarlijke vijanden, dat kan je verwachten. Wij speelden de game op Gamescom en zien veel potentie in waar dit heen kan gaan.

Save the world, again

Deze open world MMO shooter brengt een nieuwe take op Sci-Fi shooters. Jij speelt namelijk als een soldaat die vecht voor de toekomst van de mensheid in een laatste redding om de planeet te preserveren. Maar, je zal specifiek voornamelijk spelen in een Sci-Fi take op Seoul, Korea. Over het verhaal kregen we weinig te zien, behalve twee lange segmenten waarbij eentje draaide om het verslaan van een boss in een stad en de ander om het cleansen van een virus in een vrij gesloten ruimte. De settings en stories die we zien lijken in ieder geval veelbelovend. Jouw personage wordt begeleid door een Koreaanse vrouwelijke stem, een beetje zoals Master Chief die begeleid wordt door een stem van ‘boven’.

Gameplay: Tactisch en gecalculeerd

Cinder City is een shooter at heart, dat betekent veel wapens, gadgets en een aantal toffe skills om mee te spelen en om uit te bouwen. Alle wapens hebben flink wat spread en ammo vindt je niet zomaar, dus tactisch spelen en niet zomaar schieten is een must. Daarnaast ben je ook aardig snel dood, dat heb ik zelf wel gemerkt, gezien de ontwikkelaars achter me stiekem aan het lachen waren. Jordy genieten en ik afzien. Maar al met al heb ik veel plezier gehad met de core gameplay elementen die we mochten spelen.

Je speelt in open en gesloten stukken, wat kan variëren van een The Division open world gameplay tot aan Resident Evil krampachtige en smalle ruimtes vol met deuren die geopend dienen te worden op een bepaalde manier.

Niet alleen de gebieden variëren, maar ook de enemy types. Waar je eerst het opneemt tegen Cyberpunkachtige cyborgs, zit je in het level erna in een zombie-shooter te schieten op undead. Deze kan je ook onthoofden, wat een enorm toffe toevoeging is.

Door de wereld heen zal je ook toffe gadgets vinden, van een lock-on raketsysteem tot aan verscheidene soorten granaten. Deze dien je allemaal slim te gebruiken en het lijkt erop dat je ze ook toepasselijk zal vinden en ze je dus kunnen helpen met specifieke missies. Multiplayer konden we nog niet echt testen, maar we zien nu al voor ons hoe chaotisch dat kan worden, op een goede manier.

Graphics

Cinder City is een ontzettend mooie game, dat valt niet te betwisten. Unreal Engine 5 is overal, maar deze game gebruikt de engine om unieke settings neer te zetten. Al met al dus toffe gebieden, geïnspireerd op verschillende genres. Ik hoop dat we, gezien het MMO-label, ook daadwerkelijk gebouwen in gaan kunnen, maar de game is nog in early development, dus dat gaan we zien!

Qua animaties zie ik nog wel wat verbeteringen en ook waren er wat kleine bugs aanwezig. Animaties voelde soms unfinished en een beetje lomp, maar soms ook juist weer helemaal niet. Hopelijk verbeteren ze hier nog op in de komende maanden. Bugs horen natuurlijk bij een early development, dus daar keek ik in ieder geval niet raar van op.

Voorlopig verdict: Cinder City

Cinder City is nog volop in ontwikkeling en dat kan je aan meerdere aspecten wel terugzien. Maar, de game lijkt veel potentie te hebben. Een beetje competitie voor Warframe en The Division is zeker niet mis, dus ik gun de game een soepele development periode in de komende maanden.

Al met al veel potentie dus, een aantal elementen staan al als een huis, maar we zien graag nog verbeteringen in animaties en overall look & feel. Ook weten we nog weinig over monetization, dit kan een game maken of breken en we kennen NCSoft als een studio die hier wel eens in kan doorslaan.

Cinder City zal in 2026 releasen, heb jij er zin in?