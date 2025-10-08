Predator, Chucky en Jason komen naar Call of Duty: Black Ops 6

Het is spooky-season! Dat betekent een nieuw seizoen van The Haunting of Call of Duty. Dit jaar keert The Haunting terug naar Warzone en Call of Duty in Black Ops 6 in het zesde seizoen van de game. Dit seizoen brengt ons tijdelijke modes en maar liefst drie cross-overs. Predator, Chucky en Jason uit Friday the 13th.

The Haunting verschijnt op donderdag 9 oktober in Warzone en Black Ops 6. Deze brengt ons nieuwe maps, nieuwe game modi en alternatieve versies van zowel Verdansk als Rebirth Island. Boo-Town is Nuketown, maar dan volledig in het teken van Halloween. Het seizoen ziet er wreed uit, als je de tijd kunt vinden om er in te duiken.

We gaan een ontzettend druk najaar tegemoet en Activision maakt het ons niet makkelijk om nu al afscheid te nemen van Black Ops 6, voordat we volgende maand Black Ops 7 in mogen duiken. The Haunting brengt ons namelijk allemaal wrede (tijdelijke) content waaronder Slasher Deathmatch waarin Jason en Chucky het veld terroriseren met unieke krachten en aanvallen. Er komen drie volledig nieuwe maps bij: Gravity, Rig en Mothball en een aangepaste versie van Nuketown.

Casual Z is een nieuwe en tijdelijke mode voor Verdansk en Resurgence waarin je opstaat uit de dood als een zombie. Alle zombies maps in Black Ops 6 krijgen de tijdelijke Haunted Havoc mode waarin zombies met pompoenhoofden, pompoen lampionnen laten vallen met krachtige voorwerpen. Maar je moet altijd voorzichtig zijn, want de voorwerpen zijn niet altijd wat ze lijken te zijn.

Dit nieuwe seizoen brengt ons ook vier nieuwe wapens en twee nieuwe attachments: Dresden 9mm, Merrick 556, kettingzaag, X52 Resonator (speciaal wapen tijdens het seizoen). De twee nieuwe attachments: GPR91 Double-Barrel Conversion en de GPMG-7 Muzzle Booster.

The Predator komt naar Call of Duty: Black Ops 6 en staat aan de voorkant van de Battle Pass. De Jungle Hunter is de eerste instant unlock als je de Battle Pass voor The Haunting koopt en als je de Blackcell variant koopt, krijg je de Jungle Hunter Blackcell variant ook. Jason en Chucky verschijnen beide tijdens het seizoen. Jason in de vorm van een bundel en Chucky als onderdeel van een Event met een gratis en Premium event-pass.

Alles over dit spookachtige seizoen? Check de officiële Call of Duty blog voor alle informatie.