De langverwachte Purgation Update voor Warhammer 40,000: Space Marine 2 is onverwachts uitgebracht tijdens het jaarlijkse Warhammer Skulls Festival. De Warhammer Space Marine 2 Update is gratis beschikbaar voor alle spelers op PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC, en introduceert een reeks nieuwe functies, balansaanpassingen en extra content die de game aanzienlijk uitbreidt.

Een van de grotere toevoegingen is een volledig nieuwe PvE‑operatie, die spelers meeneemt naar de Kadaku‑swamps. Deze missie vormt een frisse uitdaging binnen de bestaande Operations‑structuur en biedt nieuwe vijand samenstellingen en omgevingsgevaren. De Warhammer Space marine 2 Update blijft trouw aan het gedachtegoed van de ontwikkelaars: elke grote patch moet gratis nieuwe content bevatten voor alle spelers. In de tijd van tegenwoordig kunnen wij daar natuurlijk alleen maar van smullen!

De aankondiging trailer kan je hieronder vinden voordat we het verder met jullie ontleden:

Siege mode 2.0 in Warhammer Space Marine 2

De Siege Mode heeft een van de grootste overhauls sinds de release gekregen. De moeilijkheidsschaal is her-ontworpen, runs verlopen sneller en dynamischer, en er zijn nieuwe vijanden toegevoegd, waaronder de Hive Tyrant en de angstaanjagende Mutalith Vortex Beast. Daarnaast introduceert Siege Mode nu Blessings en Atonements: tijdelijke krachten die je build tijdens een run drastisch kunnen versterken of verzwakken (risk it for the biscuit). Deze roguelite‑achtige elementen zorgen ervoor dat geen enkele run hetzelfde aanvoelt en geven spelers meer strategische keuzes, veel variatie dus en hoge replayebility.

Nieuwe armor + more damage output?

De Warhammer Space marine 2 Update introduceert ook Wargear 2.0, een systeem dat spelers toelaat om direct tussen verschillende perk‑loadouts te wisselen. Dit maakt het eenvoudiger om builds aan te passen aan specifieke missies of team samenstellingen. Daarnaast zijn er nieuwe wapens toegevoegd, waaronder: de Bolt Carbine Sidearm, een nieuwe secundaire optie de Pyreblaster Canister en nieuwe Heroic Weapons, vrij te spelen via het vernieuwde Accolades‑systeem. Ook cosmetische opties zijn uitgebreid met nieuwe kleuren, decals en armor‑sets. Fashion hunters, let’s go!

Een van de meest besproken punten binnen de community was de zwakke staat van de bolters. Spelers klaagden dat deze iconische Space Marine‑wapens aanvoelden als “erwtenschieters” op hogere moeilijkheidsgraden. De Purgation Update pakt dit probleem meteen goed aan met een volledige damage rework. De berekening van headshot‑schade is herzien, wat resulteert in een ongeveer 30% hogere schade voor niet‑headshots. Hierdoor voelen bolters eindelijk weer krachtig en betrouwbaar aan, zelfs tegen Tyranid‑hordes, wat ook hoort met zo’n zwaar wapengeschut.

Nieuwe oefen arena en Season Pass perks

Spelers krijgen ook toegang tot een nieuwe Practice Arena aan boord van de Battle‑Barge in de Warhammer Space marine 2 Update. Hier kunnen ze wapens testen, builds optimaliseren en vijanden afschieten zonder risico. Daarnaast is er tijdelijk een gratis proefperiode beschikbaar op Steam en PlayStation 5, waarin spelers de eerste missies van de campagne, drie Operations en alle PvP‑modi kunnen uitproberen.

Naast de gratis content bevat de Purgation Update ook het langverwachte Iron Hands Chapter Pack. Dit pakket is gratis voor spelers met Season Pass 2 en bevat: een techmarina Champion skin, een exclusive Omnissian Axe skin en vier unieke mechanische armor pieces geinspireerd op het 10e legioen! Dit is overigens het laatste Chapter Pack van de First Founding‑loyalisten, waarmee de reeks compleet is.

Samengevat, dus?

De Purgation Update is een van de meest grotere patches die Space Marine 2 tot nu toe heeft ontvangen. Met een nieuwe operatie, een diepgaande revisie van Siege Mode, broodnodige balansaanpassingen (they heard us), nieuwe wapens, cosmetische uitbreidingen en het Iron Hands‑pakket, biedt de update zowel nieuwe als terugkerende spelers meer dan genoeg redenen om opnieuw in hun Power Armor te stappen en deze ervaring te herbeleven of om erop los te schieten!

