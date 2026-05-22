Troy Baker komt naar Heroes Dutch Comic Con 2026

Malvin Schuivens 22 mei 2026
Wat. Een. Line-up. Na Giancarlo Espasito, Amelia Tyler, drie stemactrices uit Resident Evil: Requiem en nog een aantal bijzonder toffe aankondigingen, komt er nog eentje bij. Legendarische stemacteur Troy Baker zal beide dagen aansluiten bij Heroes Dutch Comic Con 2026!
Tijdens de afgelopen wintereditie werd Heroes Gaming een nog groter onderdeel van Heroes Dutch Comic Con. Toen zagen we legendarische stemacteur Nolan North al aanschuiven. Dit keer is het aan Troy Baker om de fakkel over te nemen. Met rollen als Joel uit The Last of Us, The Joker uit Batman en andere games als Death Stranding 2, Indiana Jones and the Great Circle, BioShock én Uncharted 4, is Baker niet te missen of te stoppen. Hij sleept prijzen binnen en maakt een enorm verschil binnen de gaming industrie.
Je kan met Troy Baker op de foto, zijn handtekening krijgen, een meet & greet boeken of hem van een afstandje bewonderen. Hij zal zowel 20 als 21 juni aansluiten bij het evenement. Daarnaast zal Baker waarschijnlijk ook aansluiten bij een Q&A panel op het podium. Meer informatie? Check dan de website van Heroes Dutch Comic Con!
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is.
