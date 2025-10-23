Background

Dit is Battlefield 6 Season 1 – verschijnt 28 oktober

Nieuws 1 Malvin Schuivens 23 oktober 2025

battlefield 6 season 1

Battlefield 6 verscheen op 10 oktober 2025 en nu, 2 weken later, kondigen DICE en EA seizoen 1 aan. Dit eerste seizoen zal op 28 oktober verschijnen voor alle platformen! Wat kunnen we verwachten?

Battlefield 6 zet volgens Jordy een sterke basis met enorm veel potentie voor groei. Tot dusver ben ik het daar ook mee eens. DICE laat er echter geen gras over groeien en gaat die potentie al snel benutten met nieuwe maps, wapens, modes en meer! Het seizoen zal in 3 etappes releasen.

Op 28 oktober kunnen we de nieuwe map Blackwell Fields en nieuwe mode Strikepoint verwachten. Ook krijgen we hier natuurlijk nieuwe wapens en gadgets. Op 18 november zal de map Eastwood verschijnen samen met de mode Sabotage. Op 9 december komt er een tijdelijk evenement genaamd Winter Offensive. Hier krijgen we een ijzige versie van Empire State met het event Ice Lock. Check de trailer voor seizoen 1 hier beneden!

Kijk jij uit naar Battlefield 6 Season 1? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!

