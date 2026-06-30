Review | Gothic Remake

Een klassieker keert terug in 2026 in de vorm van Gothic Remake. Een trouwe aan het originele, maar moderne versie van de RPG uit 2001. Na jarenlange previews en glimpjes van het project is het eindelijk tijd om er zelf in te duiken. Volstaat deze oude rot de test der tijd, of valt het als een kaartenhuis in elkaar?

Gothic vertelt het verhaal van de naamloze held. Dat zijn wij, de speler. We worden door de koning veroordeeld om boete te doen door te werken in de mijnen. De mijnen bevatten magische ertsen die het koninkrijk nodig heeft om krachtige wapens te smeden. Met deze wapens is het koninkrijk nog ongeslagen in elk gevecht. Voordat we de mijnen betreden, krijgen we een “kans”. Er wordt een brief in onze handen geduwd en gevraagd om deze te bezorgen aan de hoogste Fire Mage. Vervolgens betreden we de afgezonderde speelwereld van Gothic. De wereld wordt letterlijk omringd door een magisch krachtenveld. Hier speelt de rest van het verhaal zich af.

Zodra we wakker worden, worden we direct begroet met de “gastvrijheid” van de huidige inwoners. Even later worden we op de been geholpen door iemand die iets minder kwaadwillend lijkt te zijn, maar het zet je gelijk op scherp. De wereld van Gothic is gevaarlijk en verraderlijk. Dat blijkt uit alles en op elk moment moet je je bedenken dat je er alleen voor staat en iedereen hier voor zichzelf is. Je moet jezelf kunnen beschermen en daar moet je alle toeters en bellen voor uit de kast trekken. Want net als het origineel is Gothic Remake medogenloos.

Van het oude naar het nieuwe kamp

De wereld van Gothic Remake kent verschillende factions waar je dingen voor en mee kunt doen. Dit wordt in het begin al uitgelegd, maar het is goed om te beginnen in the Old Camp, waar je al spelend bekend raakt met alle mechanieken in de game. Je leert binnen enkele uren al tientallen personages kennen, waarvan de een nog kwaadwillender is dan de ander, en hier en daar zijn er enkelen die het iets minder slecht met je voorhebben. Je leert wat ze van je verwachten en hoe het manipuleren van de wereld in je voordeel en nadeel kan werken. Je leert dat niet alle quests een vast pad volgen en dat het niet erg is dat je soms een quest niet kunt voltooien of ze ronduit falen.

Gothic Remake zit vol met verrassingen en wendingen, maar alleen als je het origineel niet hebt gespeeld. De remake is in die zin namelijk ontzettend trouw aan het origineel. Het bevat hetzelfde verhaal, en bijna tot op woord hetzelfde script. Hier en daar zijn er verschillen, maar die zijn wel minimaal.

Indrukwekkende details

Spelers die Gothic in de vroege 2000’s hebben gespeeld, willen de Gothic Remake eigenlijk alleen al opstarten om te zien hoe de game er vandaag de dag uitziet. Want dat is op momenten toch wel aardig indrukwekkend. Vooral als je het origineel er nog eens bij pakt en de twee versies naast elkaar legt. De originele game was enorm vooruitstrevend voor zijn tijd, maar ziet er vandaag de dag, ondanks dat hij nog steeds erg stijlvol is, wel gedateerd uit. De remake laat je opnieuw kennismaken met de wereld van Gothic, maar dan met de grafische mogelijkheden van deze en misschien iets meer de vorige generatie. Want ook Gothic Remake kan er soms wat gedateerd uitzien, maar ook voelen. Ondanks dat is de sprong in kwaliteit echt gigantisch en kijk je als terugkerende speler je ogen uit.

De magie zit hem vooral in de kleine details. De geometrie, groefjes, richels, houtsplinters, grassprieten en levendigheid van de wereld. Alles ziet er ontzettend gedetailleerd uit en misschien soms zelfs iets te gedetailleerd. De performance was tijdens de lancering namelijk niet optimaal. De ontwikkelaars hebben daar ondertussen werk van gemaakt. De game draait nu stukken beter, maar er zijn nog genoeg foutjes in deze game om glad te strijken. Deze review heeft daarom ook iets langer op zich laten wachten. Tijdens de release speelde het gewoon niet lekker genoeg en zaten er ook best wat grove fouten in die heel je playthrough om zeep kunnen helpen. De grootste fouten zijn er inmiddels uit, waardoor de game nu ook beter getest kan worden.

Waar vooral de wereld er grafisch erg indrukwekkend uitziet, kan hetzelfde helaas niet gezegd worden over de personages. Deze zien er prima uit, al zien ze er soms iets te statisch en ouderwets uit, waarbij vooral de animaties ondermaats zijn.

Misschien iets te trouw aan het origineel?

We hebben meermaals gezegd dat Gothic Remake enorm trouw is aan het origineel, maar je kunt je daarbij afvragen voor wie deze remake precies is gemaakt. Op dit moment kan ik me heel goed voorstellen dat dit voor terugkerende spelers een ongelofelijk leuk moment is om nogmaals de wereld te herontdekken. Voor nieuwe spelers moet je best nog wel een hindernisbaan afleggen om lekker in de game te komen. Dit komt door de meedogenloze opzet van de wereld, waarbij zelfs de eerste de beste vijanden die normaliter niets voorstellen in een fantasy RPG al gehakt van je kunnen maken als je niet goed oplet. Dit heeft ook alles te maken met de verouderde UI, houterige besturing en het gemis van Quality of Life-aanpassingen waar we de afgelopen jaren aan gewend zijn geraakt.

Gothic Remake gaat net iets te weinig met de tijd mee om echt een nieuw publiek te charmeren, denk ik. Het blijft iets te veel steken in oude idealen, of wil misschien iets te trouw blijven aan het origineel. Daarbij is de nieuwe “Novice”-mode voor nieuwe spelers wel een uitkomst om de wereld iets draaglijker te maken. Het nadeel hiervan is dat je niet halverwege je playthrough kunt veranderen naar de klassieke “Gothic”-mode, als je eenmaal bekend bent geraakt met de besturing en alle uitdagingen die de game met zich meebrengt. Dat is jammer.

Technisch nog niet optimaal

Zelfs na de vele updates vlak na de lancering is de game vandaag de dag nog steeds niet helemaal af. Het voelt nog steeds als een technisch rommeltje met variërende framepacing en andere mankementen. Het is al veel beter dan op de lancering, maar nog niet helemaal waar het zijn moet. Hou daar voor nu dus rekening mee. Het beste nieuws is wel dat de game op dit moment op consoles in ieder geval een Performance (60FPS) en Quality (30FPS) toggle heeft. Tijdens de release kon je de game op console alleen in 30 FPS spelen en die voelde ook nog niet eens soepel of responsief aan. De game is getest op een PlayStation 5 Pro, maar Gothic Remake maakt geen gebruik van PSSR of de extra kracht die de Pro met zich meebrengt.

Verdict

Gothic Remake bewijst hoe lastig het is om een cultklassieker opnieuw tot leven te wekken. Ontwikkelaar Alkimia Interactive durft het origineel te interpreteren en weet daarmee genoeg verrassingen te bieden voor fans die de Valley of Mines opnieuw willen verkennen. Maar juist daar ligt ook het probleem. De technische mankementen, het ouderwetse ontwerp en het gebrek aan moderne kwaliteitsverbeteringen maken het lastig om nieuwe spelers over de streep te trekken. Gothic Remake is daardoor vooral een liefdesbrief aan bestaande fans, maar mist net de verfijning om een nieuwe generatie voor zich te winnen.