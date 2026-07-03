Review | Star Fox

De verschijning van James McCloud, ook wel bekend als Star Fox, in de Super Mario Galaxy film zorgde voor speculatie. Gaan we Star Fox terug zien in zijn eigen game of was het een simpele manier om de fans warm te houden? Toch had Nintendo wél degelijk iets klaarstaan voor ons.

De originele Star Fox game, die uitkwam op de Nintendo 64 als Star Fox 64, was voor veel spelers een bijzonder moment: een snelle, arcadey shooter met kleurrijke levels, korte runs en routes die je uitnodigden om steeds opnieuw te spelen. In de Switch 2-versie zie je deze kern meteen terug, maar in een moderner en veel indrukwekkender jasje. Waar de N64-versie vooral charme had door zijn eenvoud en destijds baanbrekende 3D-actie, legt de nieuwe versie de nadruk op meer visuele impact, vloeiendere actie en ongetoonde beelden.

Toen ik Star Fox op Switch 2 speelde, werd het al snel duidelijk dat dit geen remake is die de formule opnieuw wil uitvinden, maar eentje die juist probeert te laten zien hoe goed die formule nog altijd werkt. Dat pakt verrassend sterk uit. Voor nieuwkomers is het een toegankelijke kennismaking met een genre dat draait om snelle actie en directe feedback, terwijl veteranen meteen de vertrouwde structuur, bossfights en routekeuzes herkennen. De game probeert dus niet iedereen te overdonderen met radicale vernieuwing, maar wel met een veel strakkere en technisch indrukwekkendere versie van het bekende concept.

Switch 2 op volle toeren

Het eerste wat me echt opviel, is hoe sterk deze game eruitziet. Star Fox laat goed zien wat de Switch 2 in huis heeft: scherpe beelden, overtuigende explosies, veel detail in schepen en omgevingen, en dat alles zonder dat het rommelig aanvoelt. Juist bij een on-rail shooter is dat belangrijk, omdat de presentatie direct onderdeel wordt van de beleving. In deze remake werkt dat bijzonder goed, en was ik het eerste uur echt onder de indruk van hoe gedetailleerd én soepel tegelijk alles in beeld komt. De game oogt modern, maar onder de motorkap zit nog steeds dezelfde ziel als 30 jaar geleden.

Kort verhaal met variatie

De campaign van Star Fox is vrij kort, maar dat was deze op de Nintendo 64 ook. Mijn eerste volledige playthrough zat rond de drie tot vier uur, en zelfs als je een level opnieuw moet proberen blijft de totale speeltijd beperkt tot een paar uur. Dat is aan de korte kant, zeker gezien €70 prijskaart van de game. Tegelijkertijd voelt de korte duur van de campaign minder erg doordat elke run net anders kan verlopen. Alternatieve routes, kleine variaties in de progressie en verschillende keuzes onderweg zorgen ervoor dat een tweede of derde playthrough niet simpelweg hetzelfde kunstje herhaalt. Natuurlijk kun je verschillende unlockables verkrijgen tijdens iedere nieuwe run door een campaign. Daardoor krijgt de game meer waarde voor spelers die graag experimenteren of hun runs willen perfectioneren, maar voor iemand die vooral één lange campagne verwacht, blijft het een compacte ervaring.

First-person mode en mouse controls

De first-person mode geeft Star Fox een ander perspectief zoals dat al mogelijk was in de originele game, toch zorgt Nintendo ervoor dat ze met de remake ook echt iets nieuws proberen te doen. Met deze first-person mode past Nintendo de mouse controls toe van de Switch 2, omdat je daarmee preciezer zou kunnen mikken en de actie persoonlijker aan zou voelen. In de praktijk werkte dat voor mij minder goed dan gehoopt. De mouse controls voelen niet intuïtief genoeg aan om comfortabel mee te worden, waardoor ik snel de klassieke besturing met Joycons of Pro-Controller terug oppakte. Zo speel je in muis mode bijvoorbeeld met de joycon die op tafel ligt vrijwel alles, zoals richten en schieten en vijanden en kogels ontwijken. Met je andere joycon gebruik je alleen de analoge stick om speciale vliegmanoeuvres uit te voeren.

Het idee achter deze input mode is sterk en het laat zien dat Nintendo verder denkt dan pure nostalgie. Het is een leuke toevoeging maar persoonlijk vind ik het niet intuïtief genoeg en ongebalanceerd. Wél is een leuke toevoeging de ondersteuning van de Nintendo 64-controller die te verkrijgen is voor de Switch 2. De hele game is speelbaar met deze controller; zo kun je nóg meer dat authentieke gevoel naar boven halen.

Iedereen is welkom

De remake van Star Fox is heel sterk en is geschikt voor een grote doelgroep. Casual spelers die nog nooit een on-rail shooter hebben gespeeld, krijgen een game die direct te begrijpen is en korte, opwindende sessies biedt. Je hoeft geen ingewikkelde systemen te leren om plezier te hebben, en juist daardoor is het een toegankelijke instap. Hardcore fans krijgen ondertussen precies waar ze op hopen: herkenbare routes, herspeelbaarheid, uitdaging en een presentatie die de serie eindelijk weer op moderne hardware laat schitteren. Ook zitten er bepaalde nieuwe cutscenes in die de echte fans nog nooit eerder hebben gezien. De remake probeert dus niet alleen een nostalgisch publiek tevreden te stellen, maar ook nieuwe spelers binnen te halen.

Verdict

Mijn grootste twijfel zit uiteindelijk bij het prijskaartje. Voor een game die je in essentie binnen een paar uur kunt uitspelen, voelt de prijs aan de hoge kant, zelfs als je de herspeelbaarheid meerekent. Voor fans die meerdere runs willen doen en graag alles uit de game halen, is de investering beter te verdedigen dan voor spelers die vooral één afgeronde campaign playthrough zoeken. Alles bij elkaar is Star Fox op Switch 2 voor mij een remake die erg sterk is, visueel echt indruk maakt en de serie eer aandoet, maar die tegelijk trouw blijft aan zijn basisvorm. Het resultaat is wél een zeer sterke comeback die zowel nieuwe als oude fans trekt.