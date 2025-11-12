Background

Marvel Tokon: Fighting Souls krijgt tweede Beta op Pakjesavond

Nieuws Jordy Gerritse 12 november 2025

Hij komt, hij komt, die lieve goede tweede Beta Test voor Marvel Tokon: Fighting Souls. Niet alleen de Sint staat voor je klaar op 5 december, maar als je geluk hebt, mag je ook nog eens aan de slag met de nieuwste Marvel fighting game op PlayStation 5.

Marvel Games, Sony PlayStation en Arc System Works hebben de handen ineen geslagen om ons Marvel Tokon: Fighting Souls te brengen. Deze Team Based Fighting game werd afgelopen juni onthuld. Fans mochten op verscheidene gaming evenementen eerder al aan de slag met de game, maar voor de mensen thuis is er goed en slecht nieuws. De game krijgt namelijk een onafgebroken open beta test van 72 uur lang. Deze begint op 5 december om 9:00, Nederlandse tijd.

Dit nieuws werd samen met de nieuwe trailer gedeeld tijdens de State of Play Japan die op 11 november werd uitgezonden. Nieuw in deze Beta test zijn twee nieuwe vechters: Ghost Rider en Spider-Man. Ook zijn er twee nieuwe velden om op te knokken, zijnde Savage Land en X-Mansion. Beide nieuwe maps bieden dynamische elementen en geheimen voor spelers om te ontrafelen.

Marvel Tokon Closed Beta

Het slechte nieuws. De Beta Test is gesloten en je moet er voor uitgeloot worden. Hiervoor moet je je eerst aanmelden via het Beta Tester platform van PlayStation. Dit doe je hier!

Meer gratis testen naar aanleiding van de recente State of Play? Dan kun je nu ook aan de slag met eerste drie uur van Octopath Traveler 0.

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

