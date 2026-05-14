The Big Bang Theory krijgt bizarre nieuwe spin-off rondom Stuart

Film & TVNieuws 29 Ozaia den Heijer 14 mei 2026
Fans van The Big Bang Theory opgelet, want er komt opnieuw een nieuwe spin-off aan binnen het populaire universum. Naast Young Sheldon en de lopende spin-off daarvan, krijgt nu ook Stuart Bloom zijn eigen serie: Stuart Fails to Save the Universe.
De serie draait om de inmiddels iconische stripboekverkoper Stuart, gespeeld door Kevin Sussman, die samen met bekende gezichten als Barry Kripke (John Ross Bowie), Bert (Brian Posehn) en Denise (Lauren Lapkus) centraal staat in een compleet nieuw avontuur. En zoals de titel misschien al weggeeft, gaat dat natuurlijk niet helemaal volgens plan.
Volgens de eerste details begint het verhaal wanneer Stuart per ongeluk een machine van Sheldon en Leonard sloopt. Dat kleine ongelukje loopt volledig uit de hand en veroorzaakt uiteindelijk een soort “Multiversal Armageddon”. De serie lijkt daarmee veel verder de sci-fi en comicbook kant op te gaan dan eerdere Big Bang-projecten, iets wat eigenlijk perfect past bij Stuart en zijn wereld van strips, fandoms en nerdcultuur.
Opvallend genoeg lijkt Warner Bros. met deze serie bewust een andere richting op te gaan dan bijvoorbeeld Young Sheldon. Waar die serie vooral draaide om familie en coming-of-age momenten, lijkt Stuart Fails to Save the Universe juist veel meer in te zetten op absurditeit, sciencefiction en chaos binnen het bestaande Big Bang Theory-universum.
Voor fans van de originele serie betekent dit waarschijnlijk ook een hoop referenties, cameo’s en bekende humor. Zeker met personages als Kripke en Bert die terugkeren lijkt de serie vooral gemaakt voor mensen die jarenlang in die wereld hebben gezeten.
Een releasedatum hoeven fans gelukkig niet lang meer af te wachten, want Stuart Fails to Save the Universe verschijnt vanaf 23 juli op HBO Max.
De aankondiging zorgt online nu al voor flink wat reacties, zeker onder fans van de originele serie die benieuwd zijn hoe absurd deze nieuwe Big Bang Theory multiverse-spin-off daadwerkelijk gaat worden.
Wat vind jij van deze nieuwe The Big Bang Theory spin-off? Heeft Stuart zijn eigen serie verdiend?
Tagged as:
HBO Stuart Stuart Fails to Save the Universe The Big Bang Theory
Gamen begon ooit op de oude consoles van m’n ouders, en sindsdien ben ik er niet meer mee gestopt. Tegenwoordig ben ik vooral achter m’n PC of Steam Deck te vinden. En als ik een van die twee niet vast heb? Dan is de kans aanwezig dat ik film aan het kijken ben, want ook daar ben ik nooit mee gestopt.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment