Background

Tangle & Whisper komen eindelijk naar een Sonic game

Nieuws Malvin Schuivens 12 november 2025

sonic racing crossworlds

Crossworlds probeert dé crossover kart racer te zijn en dat lukt ze al aardig goed met characters uit Yakuza en Persona. Maar nu, ongekend trouwens, komen zelfs Tangle & Whisper naar de game!

Tangle & Whisper zijn twee Sonic comic personages met aparte persoonlijkheden en een broer-zus band. Veel humor, veel weirdness. Voor het eerst ooit komen deze personages naar een Sonic game, Crossworlds om precies te zijn. Fans zijn in ieder geval laaiend enthousiast. Daarnaast zien we ook NiGHTS en AiAi in de trailer langskomen. NiGHTS zal in december verschijnen, AiAi in januari en Tangle & Whisper in februari. Iedere maand een nieuw event met nieuwe personages dus. Zin in? Check de trailer hier beneden!

