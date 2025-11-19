Sailing is nu speelbaar in Old School RuneScape

Old School Runescape’s 24e skill, Sailing, is nu officieel uit. Met de eerste nieuwe skill in de Old School variant van de MMORPG krijgen spelers in één keer honderden uren aan nieuwe content. Het is een van de meest aangrijpende updates ooit voor Old School Runescape.

Dertig nieuwe eilanden, nieuwe manieren om te trainen, nieuwe quests, beloningen en nog veel meer. Sailing voegt met een grote update een hele smak aan content toe aan de game en voor het allereerst sinds het bestaan van deze variant, een hele nieuwe skill. De update is vanochtend om 11:00 live gegaan.

Sailing zorgt er voor dat jij je wateren van Gielinor zelf mag gaan verkennen in je eigen schip, met je eigen bemanning. Terwijl je langzaam maar zeker hogere levels bereikt, kun je je schip verbeteren en nieuwe en meer gevaarlijke plekken bezoeken met je schip. Veel wateren van Gielinor zijn tot het heden nog onbekend terrein, dus er kunnen veel verrassingen voor je klaarliggen.

Jagex heeft via een bericht op hun website in haarfijne details uitgelegd hoe je aan de slag kunt gaan met de nieuwe skill. Alle members moeten een introductie quest doen voordat ze echt kunnen beginnen. Eenmaal op gang, liggen er enorm veel nieuwe gevaren en beloningen klaar zoals nieuwe wapens, uitrusting, maar ook toevoegingen aan andere skills zoals Hunter, Slayer, Farming en nog veel meer.

Het is niet de eerste keer dat Jagex een nieuwe skill heeft voorgesteld voor Old School RuneScape. Echter, omdat de hele game gedreven wordt door de community, moet een grote meerderheid het eens zijn met het voorstel. Dat is tot Sailing voor de tweede keer werd voorgesteld, niet eerder gelukt.

Meer over RuneScape? Naar aanleiding van de recente poll voor RuneScape 3, heeft Jagex besloten om Treasure Hunter voor altijd te verwijderen uit de game. Deze verandering vindt plaats in januari 2026.