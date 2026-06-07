Al het nieuwe in Zenless Zone Zero versie 3.0 — “A Sleepwalker’s Confession”

HoyoVerse brengt een nieuwe regio, vette mechanics en flinke beloningen naar Zenless Zone Zero in patch 3.0 genaamd “A Sleepwalker’s Confession.

HoYoverse heeft de nieuwe patch van Zenless Zone Zero aangekondigd, en het ziet eruit als een van de grootste updates tot nu toe. Spelers duiken een compleet nieuw verhaal in, met een nieuwe regio, extra gameplay-systemen en een hoop nieuwe content om te ontdekken.

In het nieuwe hoofdstuk van Zenless Zone Zero worden de Proxies uitgenodigd door de burgemeester van New Eridu om naar de mysterieuze zone Roscaelifer te gaan. Onder begeleiding van Velina – een hoge pief binnen de ESD – komen ze daar aan als transferstudenten. Al snel blijkt dat er iets niet klopt: een vreemde kracht genaamd Pyrois speelt een grote rol, terwijl ondertussen Bangboo-chips voor steeds meer problemen zorgen. Zelfvernietigende Bangboo, instabiele energie en zelfs een mogelijke terugkeer van de legendarische Void Hunter Remielle Dan zorgen ervoor dat de spanning snel oploopt.

Twee nieuwe karakters om te verkrijgen

Qua characters krijgen we er ook wat nieuws bij. Velina is de eerste Wind Anomaly Agent en draait om het combineren van effecten voor dikke AoE damage via haar Vortex-mechanic.

Norma, een Fire Stun Agent en tech-specialist, speelt weer totaal anders en kan teamcombo’s uitbreiden door extra Chain Attacks te triggeren. Daarnaast maken ook bekende gezichten zoals Ye Shunguang en Sunna hun comeback.

Welkom in Roscaelifer

De nieuwe regio Roscaelifer zit vol met aparte locaties en kleine details. Denk aan een plek waar je dagelijks random cookies kunt scoren, een theater met Bangboo-acts en zelfs een mysterieuze luchtbus met een geheime route. Ondertussen krijg je meer tools om de wereld te verkennen, zoals het overnemen van camera’s en het besturen van drones. Nieuwe mechanics zoals dimensionale glitches en Pyrois-krachten maken exploration ook een stuk dynamischer.

Op gameplaygebied voegt Hoyoverse in Zenless Zone Zero patch 3.0 een nieuwe modi toe. “Bangbang! The Genius and the Miracle Chip” laat je squads managen voor research en upgrades, terwijl “Annihilation Simulacrum” juist draait om pure skill met pittige boss fights zonder elementaire zwaktes. Daarbovenop komen er tijdelijke events met beloningen zoals nieuwe gear, W-Engines en cosmetics.

Ook zijn er quality-of-life verbeteringen. Zo kun je eindelijk Drive Discs in bulk verwijderen en is de interface slimmer geworden. PC-spelers krijgen daarnaast een visuele upgrade met ray tracing en DLSS, wat de game er een stuk strakker uit laat zien zonder performance in te leveren.

En zoals je mag verwachten bij een grote update: er zijn genoeg freebies. Door het verhaal te spelen unlock je de nieuwe Agent Pyrois en een bijpassende outfit. Daarnaast krijg je in totaal 1.600 Polychromes, verdeeld over de launch en de anniversary op 4 juli.