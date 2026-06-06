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Psychologische horror RPG The Pines komt in 2027 naar PC

Nieuws 3 Jordy Gerritse 6 juni 2026

The Pines

The Pines is een psychologische horror-RPG die volgend jaar zijn weg vindt naar pc. De game kreeg een nieuwe trailer tijdens de Future Games Show en bevestigt daarmee opnieuw dat we in 2027 veel meer gaan zien van dit enge avontuur.

Meer gameplaybeelden werden getoond die ons een glimp geven van wat er te wachten staat tussen de naaldbomen in dit donkere bos. Deze psychologische horror gaat een aantal vrij onbekende systemen testen om je in 2027 de stuipen op het lijf te jagen. Zo zien we onder andere de volgende elementen die het gaan kenmerken:

  • Een volledig open wereld vol geheimen, verhalen en complotten.
  • Vertakkende dialogen en betekenisvolle keuzes die zowel Edwards reis als het leven van de inwoners van The Pines vormgeven.
  • Een uniek Stalker-systeem. Zeg het verkeerde, maak de verkeerde persoon kwaad of graaf te diep, en een inwoner die ooit onschuldig leek kan terugkeren als een stalker die je blijft achtervolgen door de bossen van The Pines.
  • Onderzoek als een echte detective. Verzamel bewijsmateriaal, verbind aanwijzingen met elkaar en beslis wie je kunt vertrouwen.
  • Snelle, vloeiende en tactische gevechten. Ontwijk, kets af en sla toe op het juiste moment.
  • Een uitgebreid vaardigheids- en perksysteem waarmee je je speelstijl volledig kunt vormgeven.
  • Zoek naar wapens, kleding en nuttige voorwerpen om te overleven tijdens je verblijf in The Pines.

Het horroravontuur maakt zijn opwachting in 2027, maar er komen nog veel meer horroravonturen aan. Summer Game Fest en Future Games Show zaten er vol mee.

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About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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