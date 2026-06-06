Psychologische horror RPG The Pines komt in 2027 naar PC

Nieuws 3 Jordy Gerritse 6 juni 2026
The Pines is een psychologische horror-RPG die volgend jaar zijn weg vindt naar pc. De game kreeg een nieuwe trailer tijdens de Future Games Show en bevestigt daarmee opnieuw dat we in 2027 veel meer gaan zien van dit enge avontuur.
Meer gameplaybeelden werden getoond die ons een glimp geven van wat er te wachten staat tussen de naaldbomen in dit donkere bos. Deze psychologische horror gaat een aantal vrij onbekende systemen testen om je in 2027 de stuipen op het lijf te jagen. Zo zien we onder andere de volgende elementen die het gaan kenmerken:
Het horroravontuur maakt zijn opwachting in 2027, maar er komen nog veel meer horroravonturen aan. Summer Game Fest en Future Games Show zaten er vol mee.
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Horror Steam The Pines
About the author call_made
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
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