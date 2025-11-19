Tales of Berseria Remastered aangekondigd voor begin 2026

De derde Tales of Remastered titel is Tales of Berseria en deze komt uit op 27 februari 2026 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en Steam. De Japanse actie-RPG werd erg geliefd toen deze voor het eerst uitkwam. De Remastered versie poetst de game op en voegt kwaliteitsverbeteringen toe.

Tales of Berseria Remastered verschijnt op 27 februari 2026. Dat is slechts enkele maanden nadat Tales of Xillia Remastered verscheen. Tales fans kunnen hierdoor gemakkelijk doorschuiven naar het volgende avontuur, maar ook voor nieuwkomers is dit goed nieuws. De game is makkelijker op te pakken door enkele kwaliteitsverbeteringen en de toevoeging van de Grade-Shop die je gelijk aan het begin van de game kunt gebruiken om de game iets meer te stroomlijnen en de grind zo goed als te elimineren.

Deze versie bevat alle eerder uitgebrachte DLC content, waaronder nieuwe outfits, bonusitems en andere extra’s. Spelers kunnen de optionele gevechten uitzetten en er zijn dit keer bestemmingsiconen die je makkelijker de weg wijzen dan voorheen.

Tales of Berseria Remastered

In deze JRPG nemen spelers de rol aan van Velvet Crowe, een vrouw wiens leven is verwoest door verraad. Ze beschikt over een gemuteerde arm die een grote rol speelt in de real-time combat en ze ontmoet tijdens haar reis verschillende personages die met je mee gaan reizen. Gedreven door wraak gaat ze achter de persoon aan wie ze het meest haat en langzaam komt ze er achter welke geheimen achter hem schuilen en wat zijn ware plannen zijn.