Review | Octopath Traveler 0

Waar vele mensen hopen dat Square Enix een zwing doet met weer al een turn based Final Fantasy is het juist andere games binnen het bedrijf die deze leegte zou moeten vullen. Octopath Traveler 0 is de nieuwste game in een franchise die precies dit zou moeten doen en het is de eerste game uit de franchise die ik heb gespeeld!

Tijdens Gamescom mochten wij er al even mee aan de slag, Octopath Traveler 0. Na een uitleg sessie werden wij in het diepe gegooid voor een demo en dat beviel ondergetekende zo erg dat het tijd was om mijn debuut te maken binnen de franchise. Octopath Traveler 2 stond al een tijdje in mijn lijst maar dit leek mij een mooie kans om eens een review te schrijven door iemand die eigenlijk compleet nieuw is binnen deze games. Hoe het bevalt dat lees jij hieronder.

Octopath Traveler 0

Met de review heb ik vooral moeten kijken als iemand die deze games vers speelt, zonder ook maar enige kennis van de daarvoor uitgekomen games. Dat maakte het begin wel erg lastig moet ik zeggen! Na wat missies wordt je voor mijn gevoel al vrij snel het diepe in gegooid en dat betekend dat ik na een uur of tien met Octopath Traveler 0 aardig vast zat.

Ik moest iets fout doen dacht ik. Op dat moment had ik namelijk ook maar twee party members nog en ik kon mij toch echt herinneren dat tijdens de Gamescom demo ik met een volledige party van maar liefst acht karakters kon vechten. Wat blijkt, de karakters moet je zelf laten joinen door bijvoorbeeld met mensen in de steden te praten. Houdt dus goed de map in de gaten. Toen ik eenmaal wat andere karakters in mijn team had ging het namelijk ook een stuk soepeler.

Muziek

Zoals we gewend zijn van Square Enix games ondertussen is de muziek geweldig. Tijdens gevechten bleef ik soms even iets langer luisteren naar de tonen maar met een lange game als deze wil je natuurlijk ook af en toe op je telefoon kijken. De muziek die dan gespeeld wordt wanneer je aan het ontdekken bent past daar enorm goed bij. Wederom eigenlijk niks aan te merken op het muziek van deze game!

Gevechten

Na een valse lastige start kon ik dan eindelijk vaart maken in het verhaal en verschillende gevechten uitvoeren. Een party van 8 karakters was voor mijzelf nieuw maar gaf wel een leuke dynamiek. Je bent namelijk tijdens het spelen van Octopath Traveler 0 constant bezig met het zoeken van de zwakke plekken van de vijand. Ook dit duurde voor mij even om onder de knie te krijgen maar met verschillende spells die deze zwakheden bloot legt en veel trial and error kan ik zeggen dat de combat erg vermakelijk is.

Een groot gedeelte van de gevechten ben je ook bezig om het schild van je tegenstander te breken. Wanneer je namelijk een zwakke plek hebt gevonden dan gaat er een punt van dit schild af, en wanneer je dan het schild op 0 hebt breek je de vijand. Als dit eenmaal gebeurd is dan heb je een paar beurten de tijd om niet alleen meer damage te doen, maar de vijand doet ook helemaal niks terug! Perfecte tijd dus ook om te healen als je net op het randje zit.

Als laatst wil ik nog even terug blikken op de BP meter binnen de game. Dit is een systeem wanneer je de zwakke plekken van een vijand hebt blootgelegd en meerdere beurten hebt gehad dat deze bolletjes vol kunnen lopen. Bij elk bolletje dat je dan aanzet wordt jouw aanval sterker of kan je vaker een normale aanval doen. Super handig wanneer je dus het maximale van 3 BP aandrukt zodat je vier keer normaal kunt slaan en hierdoor de tegenstander sneller breekt.

De combat en gevechten in Octopath Traveler 0 zijn zeker leuk, uitdagend genoeg maar verslavend wanneer je dit onder de knie krijgt. Kijk vooral ook goed naar je loadout want dit is wel echt de sleutel of je een makkelijkere of een lastige tijd gaat hebben in de game.

Grafisch

Naast de muziek is er niet super veel aan te merken op Octopath Traveler 0. Het heeft een bepaalde visie en dit doet het uitstekend met deze art. Voor mensen die van super realistische games houden valt het misschien niet in de smaak maar voor een echte liefhebber van de JRPG spellen kan ik mij voorstellen dat dit zeker zijn charme heeft!

Kleine opmerkingen

Mij is verteld dat Octopath Traveler 0 voor het eerst gebruik maakt van een karakter die je zelf kunt maken. En toen ik het hoorde was ik daarover verdeeld. Het is natuurlijk leuk om in een RPG ook echt je eigen personage vorm te kunnen geven en een eigen naam, maar wat me dan wel altijd irriteert in dit soort games is dat wanneer de main karakter zijn naam in voice acting komt dat deze dan stil blijft gehouden. Het liefst zie je dat games een karakternaam geven vanuit zichzelf die dan ook word uitgesproken tijdens dialogen of een eigen naam die dan niet wordt uitgesproken.

Ook nieuw binnen de Octopath franchise is de mogelijkheid om je eigen town opnieuw te bouwen en groter te maken, nu heb ik natuurlijk geen indicatie van of het echt gemist werd tijdens de vorige spellen maar persoonlijk vond ik het niet heel erg veel toevoegen. Toch zie ik hierin wel waarde, Octopath Traveler 0 is namelijk een geweldig grote game die van alles een beetje doet, vaak goed, soms oke maar nooit slecht.

Conclusie

Octopath Traveler 0 was een goed beginsel binnen deze franchise kan ik wel stellen. De game is wel ontzettend moeilijk maar het is natuurlijk de vraag of dit aan ondergetekende ligt of aan de handvaten binnen het spel. Grafisch ziet de game er leuk uit en de muziek is zoals gewend bij Square Enix games top. Het verhaal mag je als speler lekker zelf induiken, daar is deze review eigenlijk niet voor bedoeld. Maar ik kan je wel stellen dat je een geweldig avontuur te wachten staat!