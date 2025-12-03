Review In Progress | Guild Wars 2: Visions of Eternity

Exploratie als vanouds, de terugkeer van de Inquest, je eigen vakantiehuisje, alles is mogelijk in de nieuwste uitbreiding voor Guild Wars 2 genaamd Visions of Eternity. Wij hebben de laatste weken aardig wat tijd gestoken in Castora en vertellen jou graag al iets over de eerste batch aan content!

Want, zoals je gewend bent van Janthir Wilds én Secrets of the Obscure, zal ook Visions of Eternity in vier aparte delen uitgebracht worden. Dit doet ArenaNet voor een content spread, naast dat ze natuurlijk meer ontwikkeltijd hebben voor nieuwe content. Een gecijferde review doen we pas aan het einde van de rit, maar ik wil wel graag al mijn mening delen over de eerste twee maps, de verhaallijn dusver, de nieuwe Elite Specializations en natuurlijk de nieuwe Skimmer. Ook kijken we even naar wat Guild Wars 2 nu zo bijzonder maakt in 2025!

Welkom op Castora

In de eerste patch krijgen we een introductie tot de eerste twee maps binnen het tropisch paradijs dat Castora heet. Shipwreck Strand en Starlit Weald re-introduceren de exploratie waar Guild Wars 2 fans zo dol op zijn. Dit heeft met een aantal elementen te maken! Het grootste element is natuurlijk map design, de verticaliteit is namelijk enorm aanwezig en ook zijn de maps visueel afwisselend.

Daarnaast zijn beide maps ingestoken om goed samen te gaan met verschillende mounts, dit is iets dat ik in Secrets of the Obscure juist enorm gemist heb. De verticaliteit zit hem namelijk dit keer ook onderwater. Verschillende ondergrondse paden om met jouw vernieuwde Skimmer mount te exploreren en bijvoorbeeld sneller aan de andere kant van de map te komen. In beide maps wordt er veel rekening gehouden met mounts die eigenlijk best overbodig zijn geworden in de vorige expansions. Ik hoop dan ook echt dat ze dit doorzetten naar de volgende twee maps.

Ook qua atmosfeer zijn beide maps echt adembenemend mooi. De verticaliteit gemengd met vernieuwde shadows en een magisch thema, dat brengt wat wensen voor het oog tot leven. Ik had eigenlijk verwacht dat we meer een piratenkant op zouden gaan, maar om zo’n magisch en tropisch paradijs tot leven te zien komen, met oude en nieuwe vibes, dat is toch veel en veel beter! Daarnaast hebben beide maps meta events dit keer, events die coördinatie vragen maar ook relatief casual blijven. Dit zorgt ervoor dat de maps ook langer relevant blijven.

Visions of the Inquest

De Inquest zijn terug en op zoek naar meer magie voor hun vrede plannen. Dit hopen ze te vinden in Castora, met geheime laboratoria door beide maps heen. Ik kan weinig over de story zeggen zonder te spoilen, maar terugkerenede personages als Canach en Rytlock zorgen sowieso voor een enorm toffe en ietwat nostalgische verhaallijn. Daarnaast is het enorm fijn dat deze expansion weer eens een duidelijke ‘schurk’ heeft en ook het grijze gebied van politiek en world view exploreert in de storytelling. Deze eerste paar story chapters geven met echt weer dat oude Living World gevoel en ik vind dat alleen al een enorm pluspunt. Uiteraard geef ik een volledige story analyse wanneer alle chapters aanwezig zijn, maar voor nu is dit een sterk begin vergeleken met de laatste twee uitbreidingen.

Nog meer progressie voor jouw commander

Uiteraard komt iedere uitbreiding weer met nieuwe progressie opties voor jouw personage. Dit maal zien we weer een aantal Mastery lines voor onder andere de nieuwe gebieden én de vernieuwde Skimmer mount. Daarnaast zien we vooral eigenlijk 9 nieuwe Elite Specializations verschijnen. Deze komen dit maal zonder nieuw wapen en dat is prima, gezien we in Janthir Wilds al voor iedere class een Spear kregen. Je kan dus voor iedere class nu weer een nieuwe Elite Spec gaan vrijspelen. Mijn main, de Guardian, krijgt bijvoorbeeld de Luminary. Hiermee krijgt de Guardian een Shroud Form met verschillende geestachtige wapens, die je kan benutten voor zowel DPS als Support. Zo krijgt iedere class iets nieuws – de Mesmer krijgt bijvoorbeeld een soort Bard class, waar je illusies nu komen in de vorm van instrumenten. Tijdens het zien van de trailers was ik niet heel erg overtuigd van sommige Elite Specs, maar na het spelen van ze allemaal kan ik zeggen dat ik blij verrast ben. Iedere class kan nu op een andere manier benut worden en doordat wapens nu bij iedere Elite Spec passen, zorgt dit voor zoveel meer build opties. Daarnaast is mij in PvP opgevallen dat de nieuwe specs ook aardig gebalanceerd aanvoelen, iets dat in het verleden nog wel eens een dingetje was in de eerste maanden na launch van een expansion.

Op vakantie in je eigen huis

Iedereen heeft zo’n veel te Nederlandse oom die zegt dat hij op vakantie gaat naar Tuinesië of Balkonië. Dat is in Guild Wars 2 nu daadwerkelijk mogelijk, gezien de nieuwe Homestead in Castora een waar tropisch paradijs is. En wat nog mooier is, is dat de quality-of-life aanpassingen het nog zoveel vrijer, makkelijker en leuker maken om je Homestead in te richten. Je kan namelijk alles met de vloer gelijk vegen en de hele map naar jouw wensen aanpassen. Dit kon in de vorige Homestead niet, dus zorgt voor veel meer vrijheid. Daarnaast kan je blauwdrukken opslaan én delen. Al met al, de nieuwe Homestead is nog beter voor fans van deze housing feature, zorgt voor veel verbeteringen en het is ook nog eens een compleet nieuwe map om in te bouwen!

Verbeterde schaduwen

ArenaNet is ook hard aan de slag gegaan met grafische en performance verbeteringen. Eerder zagen we al een DirectX upgrade, nu krijgen we volledige shadow support. Geen immens grote verandering, maar het zorgt voor veel meer diepte en detail in de game, dus in dat opzicht wel een nodige update. Ik hoop dat dit het begin is van meer performance en graphics upgrade. Een klacht die ik altijd heb gehad is dat Guild Wars 2 in drukke gebieden, zelfs op peperdure PC’s, nog steeds geen geweldige performance heeft. Er zijn opties toegevoegd om het aantal spelers te limiteren, maar ik zie nog wel optimalisatie mogelijkheden voor de performance. Daarnaast zou ik voor de longevity van de game graag zien dat we periodiek meer grafische updates krijgen, wellicht aan textures of belichting. Het is in ieder geval fijn dat ze ermee bezig zijn, Guild Wars 2 is ook een game met weinig tot geen bugs, maar meer upgrades zijn zeker welkom.

Waarom Guild Wars 2 in 2025?

We schrijven altijd heel vrolijk reviews over de nieuwe expansions en patches, maar misschien ben jij wel helemaal nieuw als het om Guild Wars 2 gaat. Mocht dat zo zijn, dan vraag jij je misschien af of er nog waarde zit in Guild Wars 2 starten in 2025. Misschien vindt jij die drempel te hoog na de komst van meerdere uitbreidingen en ben je bang dat je te veel moet inhalen? Nou, ik heb goed nieuws, want Guild Wars 2 is misschien wel de meest tijdvriendelijke MMORPG op de markt. Waar ligt dat dan aan?

Nou, die tijdvriendelijkheid zit hem voornamelijk in de horizontale progressie. Guild Wars 2 heeft geen eeuwige grind voor gear levels en schaalt ook niet de level cap op met nieuwe uitbreidingen. Wanneer jij level 80 haalt en je Exotic gear regelt, kan je eigenlijk zo goed als alle content in de game al doen. Voor die extra boost kan je nog Ascended gear halen, wat vooral belangrijk is voor endgame Fractals en Raids. Maar, zo goed als alle content gaat voor je open met die Exotic gear en die haal je makkelijk vanzelf. Sterker nog, met een level-80 boos krijg je zo’n setje van ’t huis. Daarnaast zit de horizontale progressie ook in Masteries. Dit zijn ”extra” perks voor je character. Deze kunnen je helpen om beter door nieuwere maps te navigeren of geven je bijvoorbeeld toegang tot mounts of de glider. Het zijn allemaal geen benodigdheden, maar voornamelijk extraatjes om jouw gameplay nog leuker te maken.

Dit zorgt er ook voor dat oudere content en zelfs maps uit de base game of eerste expansion relevant blijven. Meta events, open world bosses, al die group content wordt nog mega veel gespeeld. Je hoeft er nooit alleen voor te staan en alle content is relevant. Wat ik zelf altijd jammer vond aan games als World of Warcraft, is hoe oude maps vaak overbodig worden wanneer de nieuwe expansion verschijnt. In hun verdediging, daar doen ze steeds meer aan. Toch blijft alles dat jij in Guild Wars 2 doet relevant en leuk om te spelen, groot pluspuntje als je het mij vraagt!

Als laatste vind ik het belangrijk om te benoemen dat jij zelf bepaalt wat je gaat doen. Er zijn enorm veel doelen om te stellen voor jezelf en je kan die tijd makkelijk verdelen of indelen, het is echt een tijdvriendelijke ervaring. Wil jij Legendary wapens halen? Ga dan! Wil jij skins vergaren door PvP, WvW of Raids te doen? Doe je ding! Het maakt oprecht niet uit, want zoals ik eerder al benoemde: Alles is relevant.

De toekomst

Ik ga niet praten over een potentiële Guild Wars 3, of Reforged (die vandaag lanceert). Maar, ik wil wel kijken naar wat de toekomst is voor Visions of Eternity en Guild Wars 2. We zien namelijk dat we het volgende krijgen:

Update 1: Nieuwe Raid met challenge mode, fashion templates, quickplay voor Raids en Strikes, zes nieuwe Relics, een Legendary ring en een nieuwe wapen set;

Nieuwe Raid met challenge mode, fashion templates, quickplay voor Raids en Strikes, zes nieuwe Relics, een Legendary ring en een nieuwe wapen set; Update 2: Nieuwe story chapters, een nieuwe map, zes nieuwe relics, meer Masteries, een Legendary accessoire en een nieuwe armor set;

Nieuwe story chapters, een nieuwe map, zes nieuwe relics, meer Masteries, een Legendary accessoire en een nieuwe armor set; Update 3: Concluderende story chapters, een nieuwe map, een nieuwe Raid, Fractal én Convergence, zes nieuwe relics, nieuwe Masteries, een Legendary wapen, een nieuwe wapen set en armor set.

Dat zijn best aardige content patches als je het mij vraagt. Het klinkt in ieder geval beter dan de voorgaande twee expansions, die in latere patches nog wat te wensen lieten qua content. Dit geeft mij ook hoop voor de toekomst van de game, er zit nog genoeg paardenkracht achter de ontwikkeling en hopelijk blijft dat ook nog een lange tijd zo.

Voorlopig verdict

Geweldige exploratie, een verhaallijn met een duidelijke ‘schurk’ en een hele boel quality-of-life veranderingen en toevoegingen. Visions of Eternity voelt bijna als vanouds Guild Wars 2, in de tijden van Heart of Thorns en Path of Fire. Ze blijven bij hun nieuwe periodieke patches en dat is prima, want we zien dit maal meer content dan ooit naar de game komen op een aardig tempo. Ik ben heel tevreden met de huidige staat van de game en kan alleen maar hopen dat ze meer verbeteringen door blijven voeren in de toekomst.

Een daadwerkelijk cijfer mag je dus verwachten aan het einde van de laatste patch van Visions of Eternity, tot dan!