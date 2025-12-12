The Seven Deadly Sins Origin toont nieuwe beelden

Anime en gaming is al een aantal jaren niet meer van elkaar te scheiden. Hoewel de kwaliteit van anime games nog wel eens een discussiepunt is heeft eigenlijk elke grote anime IP wel een eigen game. The Seven Deadly Sins Origin komt er aan en op de Video Game Awards zijn er weeral nieuwe beelden getoond van deze game!

The Seven Deadly Sins Origin speelt zich, natuurlijk, af in de wereld van The Seven Deadly Sins. Deze franchise heeft ondertussen al meer dan 55 miljoen manga exemplaren gevolgd en je kunt dus wel stellen dat het redelijk populair is.

The Seven Deadly Sins Origin

Je speelt in deze game het karakter Prince Tristan, de zoon van de hoofdpersonages Meliodas en Elizabeth uit de show. Het is aan jou om de chaos te herstellen in het land. Wanneer je op dit avontuur gaat zul je verschillende kameraden tegenkomen en missies moeten volbrengen.

Het is niet de eerste keer dat The Seven Deadly Sins Origin te zien is op een evenement, sterker nog vorig jaar was die ook al te aanschouwen op de Video Game Awards. Maar hoe dichter we bij de release van het spel komen hoe meer we te weten komen over de game. Ook nu is er weer een een trailer uitgebracht die meer van de gameplay laat zien uit het spel! Laten we die hieronder eens bekijken.

Nou moet ik zelf eerlijk bekennen dat ik veel anime kijk maar The Seven Deadly Sins nog niet heb gekeken. De trailer zelf lijkt wel in te haken op de evenementen uit de anime en manga, het is dus de vraag of het verstandig is om in te stappen als je net als ik compleet nieuw bent in deze franchise. In de trailer zelf zien we verschillende cutscenes en een narrator die ons door het verhaal begeleid. Maar wat misschien wel interessanter is dat is de gameplay!

We zien namelijk in de trailer dat je verschillende party members kan hebben in deze online co-op RPG. Het is dus aan jou om met de mensen over de gehele wereld samen te werken om de vijanden te verslaan. De gameplay zelf ziet er vloeiend uit en ook grafisch lijkt er in de trailer niet veel mis te zijn.

Exploratie

Een RPG zou niet een RPG zijn als je er alleen maar kunt vechten. Het lijkt uit de trailer er ook op dat je in The Seven Deadly Sins Origin verschillende momenten kunt kiezen om het even iets rustiger aan te doen en te genieten van de wereld die de makers hebben gemaakt. Zo zie je uit de trailer dat je op een boot bent maar ook voedsel kan maken met andere teamleden en wordt er ter paard gereisd.

Tot Slot

The Seven Deadly Sins Origin lijkt voor fans zeker een game te worden om te checken. Het is de vraag of het ook voor nieuwkomers is om deze game te spelen of dat het beter is wanneer jij eerste de manga of anime gaat bekijken.

De launch van het spel is ook nog te zien aan het einde van de trailer. De game komt namelijk uit op 28 januari van 2026. Dat is al enorm snel! Het spel komt uit op de PlayStation 5, PC maar ook op de Apple App Store en de Google Play Store. Het is al mogelijk om je te registeren voor de game.

Heb jij ook zien om The Seven Deadly Sins Origin te spelen of laat jij deze game aan je voorbij gaan? Laat het ons zeker weten! Het lijkt er in ieder geval op dat het team zijn best heeft gedaan om de magie van The Seven Deadly Sins over te brengen.