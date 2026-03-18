Crimson Desert dicht bij 400.000 pre-orders op Steam

Nieuws Malvin Schuivens 18 maart 2026

Pearl Abyss’ nieuwste en hoog geanticipeerde titel Crimson Desert behaalt hoog aantal pre-orders op Steam. Bijna 400.000 pre-orders en bijna 20 miljoen aan floes. Daar zijn Playstation en Xbox dus nog niet bij berekend. 

Vanaf morgenavond kunnen fans aan de slag met Crimson Desert. Wij hebben de game al meerdere keren mogen testen en zijn ook enthousiast om morgen met de game aan de slag te gaan. Maar, Pearl Abyss laat nu weten dat de verkoopcijfers nu al torenhoog liggen. Met een totaal van 363.000 verkochte pre-orders op Steam en wellicht een verdubbeld aantal wanneer je console meetelt.

Naast dit mooie nieuws, zal ook Crimson Desert lanceren met de PSSR 2 upgrade, waardoor de game er enorm goed uit gaat zien op de Playstation 5 Pro. Maar, ook de base PS5 zal een sterke performance hanteren, dat werd recent in een 20-minuten gameplay video wel duidelijk.

