Tijdens The Blood of Dawnwalker Road to Launch event op 28 april presenteerden Rebel Wolves en Bandai Namco een 45 minuten durende livestream vol nieuwe informatie. Het event werd simultaan uitgezonden op YouTube en Twitch en bood de meest uitgebreide blik tot nu toe op de game.

De Road to Launch-stream van The Blood of Dawnwalker, uitgezonden op 28 april, bood een geconcentreerde blik op alles wat Rebel Wolves de afgelopen jaren heeft opgebouwd. De presentatie duurde zo’n 45 minuten en was volledig gericht op het onthullen van nieuwe details die de aanloop naar de release markeren. De ontwikkelaars benadrukten dat dit het belangrijkste moment tot nu toe is in hun vierjarige ontwikkeltraject en dat zagen we! Bloody good information…

Release date time!

Een van de meest besproken onderdelen was de officiële releasedatum, die tijdens de The Blood of Dawnwalker Road to Launch event werd aangekondigd. Dit was een van de meest verwachte onthullingen, aangezien eerdere communicatie enkel bevestigde dat de game “dit jaar” zou verschijnen voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Nu weten we dat The Blood of Dawnwalker uit zal komen op 3 september 2026! Daarnaast werd er tijdens het Road Launch event nieuwe open‑world‑gameplay getoond. De beelden lieten zien hoe de wereld van Vale Sangora de afgelopen maanden is verfijnd, met een nadruk op activiteiten, dynamische omgevingen en vijanden die reageren op de keuzes van de speler.

De ontwikkelaars gaven inzicht in hoe deze systemen zijn geëvolueerd en welke filosofie achter de wereldopbouw schuilgaat. Voor de diehard Witcher fans zoals ikzelf zien we hier op detailniveau wat leuke inspiratie punten die uit die game franchise komen, de muziek, kleine inventory lay-outs, de liefde voor folk tale fantasy games en de world building die daarbij komt kijken.

Als je The Blood of Dawnwalker Road to Launch event gemist hebt, we got you.

Ook verscheen een gloednieuwe story trailer, waarin de nadruk lag op de reis van Coen, de Dawnwalker die gevangen zit tussen menselijkheid en vampirische kracht. De trailer belichtte de politieke spanningen, de dreiging van vampierheer Brencis en de duistere sfeer van 14e‑eeuws Europa, geteisterd door oorlog en de Black Plague. Het belooft een game met een fantastisch verhaal en weer liefde voor het vampier video game genre wat weer wat licht krijgt in de duisternis van stilte na weinig nieuws te hebben gehad omtrent deze game!

Nog meer info tijdens The Blood of Dawnwalker Road to Launch event

De systeemvereisten voor pc werden ook officieel gedeeld, samen met een overzicht van de verschillende edities van de game die beschikbaar komen. Dit gaf spelers voor het eerst een concreet beeld van wat ze technisch nodig hebben en welke contentpakketten ze kunnen verwachten. Van standaard editie, tot day-1 editie en de collectors editie! Bloody hell… Benieuwd naar de verschillende edities? Wacht niet langer in bloedende spanning en ga snel naar de website van de game voor meer informatie!

The Blood of Dawnwalker Road to Launch event bevatte ook developer insights, waarin Game Director Konrad Tomaszkiewicz sprak over de ontwikkeling van de open wereld, de narratieve keuzes en de verbeteringen die de afgelopen maanden zijn doorgevoerd. Tijdens de Developer insights werden we tijdens The Blood of Dawnwalker Road to launch event meegenomen naar de werkelijke wereld en de landschappen en beboste gebieden van Polen die de game geinspireerd hebben tot de wereld die we nu hebben gezien. Er werd nog even stilgestaan bij de muziek en we zien een kleine band een soundtrack spelen die ook weer een beetje nostalgie terugroept van the Witcher maar die hier ook enorm goed bij past!

