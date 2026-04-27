Kagurabachi anime officieel – de grootste hit van 2027 komt eraan

Kagurabachi is momenteel misschien wel de grootste hype in shonen-manga. Het was een kwestie van tijd voordat deze titel in animatieformaat naar ons kwam. Het wachten is voorbij, Kagurabachi komt namelijk eraan!

Kagurabachi begon gek genoeg als een meme, maar heeft zich ontzettend snel herpakt naar het grootste nieuwe product in shonen-manga. De kwaliteit en gevechten worden als de absolute top gezien en nu komt dus officieel ook een anime uit van het product.

Kagurabachi

Op dit moment is er een evenement gaande op het SJ YouTube-kanaal met allemaal nieuwtjes. Verwacht op deze Koningsdag dus zeker nog meer op de website te lezen over anime. Maar de grote aftrap was zeker wel de komst van Kagurabachi. Het zat al een tijdje in de planning en in 2027 is dan eindelijk het moment dat anime-kijkers kunnen zien of de hype terecht is.

Heel veel is er nog niet te zien in de 45 seconden durende preview. Maar het bevestigt dus wel dat de anime in productie is. Ook krijgen we alvast kleine glimpsen te zien van de kwaliteit van het product.

Cypic – The Summer Hikaru Died

De animatiestudio die de eer heeft gekregen om de newest biggest kid on the block te animeren is Cypic, makers van The Summer Hikaru Died. Laatstgenoemde staat bekend om misschien wel de mooist geanimeerde productie van vorig jaar. Met ontzettend veel nominaties lijkt Kagurabachi in ontzettend goede handen te zijn.

Veteranen

En als dat allemaal nog niet reden genoeg is om hyped te zijn, laten we dan even kijken naar de mensen die aan deze animatie werken. Zo heb je Tetsuya Takeuchi, die de animator was van de Rock Lee vs. Gaara-fight in Naruto. Ook is er Keigo Sasaki, die de karakterdesigns deed voor Blue Exorcist en Cinderella Gray.

Verhaal

In Kagurabachi volg je Chihiro Rokuhira, een jongen van wie de droom het is om zwaardsmid te worden. Hij traint ook dagelijks onder zijn vader Kunishige, die zelf een beroemde zwaardsmid is. Wat op een redelijk normaal leven lijkt, wordt op een dag ruw verstoord door de Hishaku, een kwaadaardige organisatie.

Vanaf die dag veranderde alles. In een wereld vol met kwaadaardigheid wil Chihiro maar één ding, wraak.