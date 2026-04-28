Guild Wars: Reforged binnenkort speelbaar op mobile

Nieuws Malvin Schuivens 28 april 2026
Mobile gaming blijkt toch te werken voor velen, dat bewijzen games als The Division: Resurgence, Runescape en Destiny: Rising wel weer. Ook ArenaNet gaat eraan geloven, zij porten de Reforged versie van Guild Wars deze zomer nog naar mobile!
Eerder zagen we Guild Wars: Reforged al verschijnen met een vernieuwde UI, betere Questing hulp en nog veel meer. Ook was de game vanaf dat moment Steam Deck Verified en kon je eindelijk deze klassieker met controller spelen. Nu is het ook tijd voor mobiele gamers om hun slag te slaan. Waarom werkt dit zo goed? Nou: cross progression! Je kan jouw characters gewoon spelen op je mobiele telefoon of tablet, als je maar Android of iOS hebt. Sterker nog, je kan je vanaf nu hier pre-registeren op de Google Play Store.
De UI is volledig re-reforged om te werken met jouw touchscreen en dit geldt uiteraard ook voor de controls. Spelers gissen dat de hoeveelheid updates die deze game krijgt uiteindelijk zal resulteren in volledig nieuwe content. Maar voor nu krijgen we in ieder geval een mobile variant. Uiteraard gaan wij de mobile versie van deze game spelen tegen die tijd en komen we terug met onze bevindingen! Een officiële datum is er nog niet, maar de game zal deze zomer verschijnen.
Tagged as:
Android guild wars iOs Mobile pre-register Reforged
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment