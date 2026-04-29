AION krijgt vandaag nieuwe class – Dread Blade joins the fray

NC America krijgt vanaf vandaag de nieuwste class voor AION – de Dread Blade ziet eruit als een ware dark magic spellblade. Deze nieuwe class komt inclusief vier nieuwe dungeons, quality-of-life updates en nieuwe beloningen om vrij te spelen. Deze gratis update zal zowel de Classic én Ascend servers betreden.

MMORPG fans kunnen vanaf vandaag dus genieten van al deze nieuwe, gratis content. Het is de eerste hybride class in de game, waar spelers zowel magie als melee kunnen benutten met een en hetzelfde personage. Meng status effecten met rauwe damage en veeg je vijanden met de grond gelijk. De Dread Blade zal ook een finisher krijgen, waarbij je vijanden met lage health kan afmaken op brute wijze. De vier nieuwe dungeons zullen ook in het kader van deze class staan en zijn de perfecte kans om de Dread Blade uit te proberen.

Ook AION 2 is natuurlijk onderweg, dus het is heel tof om te zien dat NCSoft nog content uitbrengt voor deze MMO-klassieker. Speel jij het nog? Laat het ons weten!