AION krijgt vandaag nieuwe class – Dread Blade joins the fray

Nieuws 8 Malvin Schuivens 29 april 2026
NC America krijgt vanaf vandaag de nieuwste class voor AION – de Dread Blade ziet eruit als een ware dark magic spellblade. Deze nieuwe class komt inclusief vier nieuwe dungeons, quality-of-life updates en nieuwe beloningen om vrij te spelen. Deze gratis update zal zowel de Classic én Ascend servers betreden.
MMORPG fans kunnen vanaf vandaag dus genieten van al deze nieuwe, gratis content. Het is de eerste hybride class in de game, waar spelers zowel magie als melee kunnen benutten met een en hetzelfde personage. Meng status effecten met rauwe damage en veeg je vijanden met de grond gelijk. De Dread Blade zal ook een finisher krijgen, waarbij je vijanden met lage health kan afmaken op brute wijze. De vier nieuwe dungeons zullen ook in het kader van deze class staan en zijn de perfecte kans om de Dread Blade uit te proberen.
Ook AION 2 is natuurlijk onderweg, dus het is heel tof om te zien dat NCSoft nog content uitbrengt voor deze MMO-klassieker. Speel jij het nog? Laat het ons weten!
aion dread blade MMORPG ncsoft
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
