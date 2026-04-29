Background

Krijg 120 gratis pulls in Neverness to Everness

Nieuws 3 Malvin Schuivens 29 april 2026

nte neverness to everness

Toenstraks gaven we al aan dat vandaag de wereldwijde release van NTE: Neverness to Everness begint. Maar, met die wereldwijde release komen er ook veel vragen over het verdienmodel van de game. Ontwikkelaar Hotta Studio wilt mensen gerust stellen door ze nu al vrij vroeg minimaal 120 gratis pulls aan te bieden. Maar, hier moet je wel wat voor doen.

Spelers worden overladen met gratis beloningen, waaronder een opvallende claim: meer dan 470 gratis pulls — met 120 pulls die relatief “makkelijk” te verkrijgen zijn. Maar hoe kom je precies aan al die gratis kansen? Alhoewel het spel adverteert met 120 makkelijk te verkrijgen pulls, krijg je ze niet in één keer. Je zult ze verspreid over verschillende systemen moeten verzamelen. Zo komt Insider Gaming met de volgende tips:

Launch rewards

  • 20 Fabricated Dice via de Mail Box voor spelers die zich vooraf hebben geregistreerd
  • 10 extra Fabricated Dice + 2200 Annulith via het Launch Preview Program
  • Annulith kan worden omgezet in extra Dice (pulls)

Daily login bonussen

  • Door 14 dagen in te loggen, ontvang je 12 Solid Dice
  • Deze gebruik je voor pulls op de Limited Board

Codes & redeemables

  • Inwisselcodes leveren geen directe Dice op
  • Maar ze geven veel Annulith, wat alsnog leidt tot extra pulls

Progressie rewards

  • Door je profiel te levelen (Anomaly Hunter’s Journey) ontvang je:
    • 45 extra Dice
    • extra Annulith en andere resources

Om nog meer gratis pulls te krijgen in Neverness to Everness, zal je dingen moeten doen zoals tijdelijke events, het vrijspelen van achievements en hunter level rewards moeten verzamelen. Ga jij NTE spelen? Laat het ons weten!

Malvin Schuivens

