007: First Light gaat gebruik maken van PSSR2 op de PS5 Pro

De aankomende James Bond-game 007 First Light lijkt één van de nieuwere titels te worden die optimaal profiteert van de vernieuwde PSSR-technologie van de PS5 Pro. Ontwikkelaar IO Interactive bevestigt dat spelers op Sony’s krachtigste console kunnen rekenen op de beste console-ervaring die de game zal hebben across the board.

Volgens de studio zorgt de verbeterde versie van PSSR, Sony’s AI-upscalingtechniek, voor scherpere beelden en een stabielere presentatie tijdens gameplay en cutscenes. Vooral omgevingen met veel vegetatie en close-ups van personages profiteren zichtbaar van de upgrade. Details zoals haar, kleding en lichteffecten ogen strakker, terwijl storende visuele effecten zoals shimmering en flickering sterk worden verminderd.

Ook tijdens snelle camerabewegingen blijft het beeld stabieler dan op de standaardversie van de PS5. Daardoor behoudt de game meer detail in actievolle momenten, iets wat vooral belangrijk is in een cinematic stealth ervaring zoals 007 First Light. Opvallend is dat IO Interactive de implementatie van de nieuwe PSSR relatief snel wist af te ronden. De ontwikkelaar geeft aan dat de technologie direct goed werkte zonder uitgebreide optimalisatie per scène of locatie.

007 First Light verschijnt op 27 mei 2026 voor onder andere PS5 en PS5 Pro. De Switch 2 versie verschijnt later.