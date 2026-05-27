De Modern Warfare 4 geruchtentrein verlaat vertrekstation

Het is 2026 en dat betekent, net als ieder jaar, dat er een nieuwe Call of Duty-game aankomt. Ditmaal is Infinity Ward weer aan de beurt. We kennen deze club onder andere van de Modern Warfare sub-franchise. Dit jaar staat Modern Warfare 4 op het menu en de geruchten en lekken beginnen langzaam binnen te sijpelen.

Het begon allemaal met een tweet van Infinity Ward waarin ze heel kort door de bocht vermeldden dat ze bezig zijn met de “Definitive Edition” van Modern Warfare. Dit is geen derde remake of remaster van het originele verhaal, maar echt een nieuw deel dat alle essentie, oomf en wow uit de franchise moet samenvatten in een nieuw deel. In de volksmond gaat de game rond onder de naam Modern Warfare 4 of Modern Warfare IV, maar wat de echte naam gaat zijn, dat moet nog blijken.

Wie Call of Duty al een tijdje op de voet volgt, weet dat de officiële marketing pas rond de zomer start, maar dat de onofficiële marketing in het voorjaar al langzaam de stemming zet. Je kunt er bijna de klok opzetten. Ergens in mei is het wel raak en zien we de eerste geloofwaardige lekken of geruchten. Deze komen meestal gepaard met ook een hele reeks valse geruchten en wensen in de vorm van geruchten of lekken.

Iemand die het nagenoeg altijd bij het rechte eind heeft, Billbil, heeft een eerste vage foto van de cover gedeeld.

Vermoedelijk wordt de game officieel onthuld tijdens de Xbox Showcase op 7 juni. Als de eerste geruchten kloppen, speelt deze game zich af rondom de Koreaanse Oorlog in een moderne setting.