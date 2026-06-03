2XKO – Senna krijgt een gameplay reveal trailer

Riot Games heeft de nieuwste gameplay‑reveal trailer uitgebracht voor 2XKO Senna, de volgende speelbare kampioen die zijn opwachting maakt in de 2v2‑tagfighter. De trailer toont hoe Senna haar iconische mix van licht en duisternis inzet om zowel op afstand als van dichtbij druk te zetten op tegenstanders.

Senna wordt de derde nieuwe karakter die aan 2XKO wordt toegevoegd sinds de officiële release van de game. Eerder verschenen Caitlyn en Akali al als uitbreidingen. Riot Games bevestigde eerder dat er dit jaar nog drie extra kampioenen zullen volgen, waarmee de cast gestaag blijft groeien. De support van de game blijft dus gestaag goed aanwezig! Check de trailer hieronder die we voor jullie uiteraard hebben klaargezet.

2XKO Senna Style (light and dark)

In de trailer wordt duidelijk dat Senna twee stijlen beheerst. Haar licht‑vorm richt zich op projectielen en mid‑range controle. Ze gebruikt haar enorme relic cannon om krachtige schoten af te vuren en zones te beheersen, wat haar ideaal maakt voor spelers die afstand willen bewaren en het tempo van het gevecht willen dicteren. Zoners incoming?

Daartegenover staat haar duistere vorm, waar in 2XKO Senna de kracht van de Black Mist benut. In deze stand verandert haar speelstijl drastisch: ze wordt sneller, agressiever en kan razendsnel de afstand tot haar tegenstander verkleinen (up close and personal). De trailer toont hoe ze in deze vorm vijanden onder druk zet met rushdown‑aanvallen en schaduwaanvallen die haar mobiliteit vergroten. 1 karakter met een grote dosis variatie dus!

Wapens, relic cannon and wraith?

Senna’s reliekkanon speelt een centrale rol in haar moveset. Volgens de trailer kan ze het wapen zowel gebruiken als slagwapen voor mid‑range klappen als voor krachtige projectielen die meerdere varianten kennen. Dit maakt haar veelzijdig in zowel offensieve als defensieve situaties. Daarnaast toont de trailer een opvallende special: Senna kan tijdelijk transformeren in een wraith‑vorm, waarbij ze haar cannon achterlaat en volledig op schaduwaanvallen vertrouwt. Deze transformatie lijkt op een tijdelijke power‑up of “install super”, waarmee ze nieuwe combo‑routes en mobiliteitsopties krijgt. Ook is een aanval te zien die doet denken aan Last Embrace, waarbij een tegenstander in de lucht wordt vertraagd — een duidelijke knipoog naar haar League of Legends‑roots.

Growing cast = growing game

2XKO, dat in januari volledig werd gelanceerd na een eerdere early‑accessperiode, blijft zich ontwikkelen met nieuwe content en updates. Naast nieuwe kampioenen staan er onder meer een Spirit Blossom‑event, nieuwe stages, skins, een duo‑finder en een nieuwe competitieve seizoenreset op de planning. De game profileert zich als een toegankelijke maar diepgaande fighter, met een sterke nadruk op teamwork en variabele speelstijlen via zogeheten Fuses.

De trailer eindigt bovendien met een subtiele teaser voor de volgende DLC‑fighter. Hoewel het silhouet niet wordt getoond, is een duistere lach te horen. Fans speculeren dat het mogelijk gaat om Thresh of Viego, twee personages die thematisch nauw verbonden zijn met Senna. Riot heeft dit nog niet bevestigd, maar de teaser heeft de community alvast flink aan het discussiëren gezet.

2XKO Senna’s fit in meta

Hoewel het nog afwachten is hoe Senna precies in de competitieve meta zal passen, lijkt haar kit ontworpen voor spelers die flexibiliteit waarderen. Haar licht‑vorm biedt veilige opties en zoning, terwijl haar duistere vorm agressieve spelers beloont die risico’s durven nemen. De mogelijkheid om tussen deze stijlen te schakelen maakt haar een dynamische toevoeging aan het roster.

Met haar unieke mix van projectielen, mobiliteit en transformaties belooft Senna een van de meest veelzijdige personages tot nu toe te worden. De trailer laat zien dat Riot Games haar League‑identiteit trouw blijft, terwijl ze tegelijkertijd nieuwe mechanieken introduceert die specifiek zijn afgestemd op het 2v2‑tagfighter‑format.

Wij hebben de komst van 2XKO ook op onze website gepubliceerd, benieuwd naar dat bericht? Check dan hier