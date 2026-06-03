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Deze week kan jij Marathon gratis spelen – Seizoen 2 is live

Nieuws 22 Malvin Schuivens 3 juni 2026

marathon

Dat seizoen 2 van Marathon live is, is zeker geen geheim. De update is gister uitgebracht en geeft spelers de kans om Dire Marsh in de nacht te spelen, gebruik te maken van een clean sweep én brengt veel quality-of-life updates mee. Maar, wist jij dat je de game nu gratis kan spelen gedurende de gehele week?

Sony herinnerde gamers gister nogmaals op het feit dat Marathon seizoen 2 live is, evenals dat spelers van 2 t/m 9 juni gebruik kunnen maken van de open play week. Dit betekent dat jij de game nu dus gratis kan proberen. Wij zijn erg fan van het grootste gedeelte dat Bungie met Marathon brengt. Bungie lijkt ook dubbelop te gaan met alle veranderingen die ze brengen in seizoen 2. Daarnaast kan je ook fysieke rewards kopen, mocht je in seizoen 1/2 wat leuke challenges gedaan hebben. Wij zetten het op een rijtje.

  • Dire Marsh (Night): De donkere kant van Dire Marsh kan nu ontdekt worden met nieuwe mechanics, enemy types, horror-elementen en meer. Er zijn meer manieren toegevoegd om interactie met de map op te zoeken, zoals lootboxes die je alleen open kan maken door UESC om te leggen en speciale items te verzamelen. Of, het gebruik maken van een zaklamp.
  • Sentinel: Deze nieuwe Runner Shell biedt defensieve opties om jou en je team wat meer veiligheid te bieden in gebieden die je bezet wilt houden, of tijdens quests. Zo kan Sentinel granaten en projectielen tegenhouden, vijanden exposen en enemy abilities weergeven.
  • The Cradle: Dit is een nieuwe manier om stats te verbeteren, zonder dat je gelimiteerd bent door factie progressie. Je hebt hierdoor meer controle over perks die je vrij kan spelen!

Heb jij vorig seizoen veel gespeeld? Dan heeft Bungie, zoals we gewend zijn, wat toffe rewards te koop:

  • Felini Plush: Je kan je eigen knuffel kopen wanneer jij met bepaalde runners een succesvolle exfill hebt gehad. Let op: hier hoort ook de nieuwe Sentinel bij.
  • Notorious T-Shirt: Een echt t-shirt in Marathon thema. Deze kan je kopen wanneer jij 100 season levels behaalt in jaar 1.

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About the author

Malvin Schuivens

Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.

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