Deze week kan jij Marathon gratis spelen – Seizoen 2 is live

Dat seizoen 2 van Marathon live is, is zeker geen geheim. De update is gister uitgebracht en geeft spelers de kans om Dire Marsh in de nacht te spelen, gebruik te maken van een clean sweep én brengt veel quality-of-life updates mee. Maar, wist jij dat je de game nu gratis kan spelen gedurende de gehele week?

Sony herinnerde gamers gister nogmaals op het feit dat Marathon seizoen 2 live is, evenals dat spelers van 2 t/m 9 juni gebruik kunnen maken van de open play week. Dit betekent dat jij de game nu dus gratis kan proberen. Wij zijn erg fan van het grootste gedeelte dat Bungie met Marathon brengt. Bungie lijkt ook dubbelop te gaan met alle veranderingen die ze brengen in seizoen 2. Daarnaast kan je ook fysieke rewards kopen, mocht je in seizoen 1/2 wat leuke challenges gedaan hebben. Wij zetten het op een rijtje.

Dire Marsh (Night): De donkere kant van Dire Marsh kan nu ontdekt worden met nieuwe mechanics, enemy types, horror-elementen en meer. Er zijn meer manieren toegevoegd om interactie met de map op te zoeken, zoals lootboxes die je alleen open kan maken door UESC om te leggen en speciale items te verzamelen. Of, het gebruik maken van een zaklamp.

Sentinel: Deze nieuwe Runner Shell biedt defensieve opties om jou en je team wat meer veiligheid te bieden in gebieden die je bezet wilt houden, of tijdens quests. Zo kan Sentinel granaten en projectielen tegenhouden, vijanden exposen en enemy abilities weergeven.

The Cradle: Dit is een nieuwe manier om stats te verbeteren, zonder dat je gelimiteerd bent door factie progressie. Je hebt hierdoor meer controle over perks die je vrij kan spelen!

Heb jij vorig seizoen veel gespeeld? Dan heeft Bungie, zoals we gewend zijn, wat toffe rewards te koop: