2XKO komt naar PlayStation 5

2XKO, de nieuwe free-to-play fighter van Riot Games, zal in 2026 ook speelbaar zijn op de PlayStation 5. Naast een nieuw platform, krijgen we ook nog één nieuw karakter erbij.

2XKO is een nieuwe free-to-play vechtgame waarin League of Legends-personages het opnemen in snelle 1v1 óf 2v2-gevechten. Je kunt solo spelen en beide champions besturen, of samen met een vriend één team vormen. Het spel draait om het Fuse System, waarmee je creatieve combo’s en samenwerking kunt uitbouwen.

De game verscheen in oktober 2025 in early access op PC en komt in januari 2026 naar PlayStation 5. Alle progressie en content zijn cross-platform beschikbaar.

2XKO breidt de karakterkeuze uit

Vanaf januari 2026 wordt Caitlyn toegevoegd aan het roster. Daarmee breidt Riot Games het aanbod van herkenbare League-personages verder uit, naast namen als Vi en Blitzcrank.

2XKO is al te spelen op PC via de Riot Client, vanaf januari 2026 zal de game ook beschikbaar zijn voor PlayStation 5. — Check ook ander Game Awards 2025 nieuws, zoals: Gang of Dragon