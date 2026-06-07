Metro 2039 te spelen vanaf Februari 2027

Tijdens de Xbox Games Showcase van vannacht heeft 4A Games eindelijk laten zien waar fans al sinds de reveal in april naar uitkeken. Metro 2039 kreeg niet alleen een gloednieuwe gameplay trailer, maar ook een concrete releasedatum. Je kunt de game spelen vanaf februari 2027, hiermee stapt 4A af van het eerder gecommuniceerde vage “winter 2026” venster. En na wat we vannacht te zien kregen, kan die paar maanden extra wachten me eerlijk gezegd niet eens zoveel schelen.



Voor wie de eerste onthulling in april heeft gemist, een korte opfrisser. Metro 2039 is de vierde mainline entry in de iconische post-apocalyptische shooter franchise van 4A Games, uitgegeven door Deep Silver. Waar Metro Exodus de boel destijds openbrak met grote open gebieden, keert Metro 2039 juist terug naar de wortels van de serie. Terug de donkere tunnels van de Moskouse metro in, terug naar de claustrofobische sfeer die deze games ooit groot hebben gemaakt. Of zoals Creative Director Andriy Shevchenko het verwoordde, terug naar wat Metro tot Metro maakt.

Wat de nieuwe Metro 2039 gameplay trailer liet zien

De trailer van vannacht bouwde voort op de zware, duistere toon die we in april al voorgeschoteld kregen. We zagen handgemaakte wapens die zo uit de eerdere games leken te komen, prachtige maar troosteloze omgevingen en die typische Metro keuze om informatie via in-game objecten te tonen in plaats van een traditionele UI. Geen schreeuwerige waypoints of menu’s, maar je iconische polshorloge en fysieke voorwerpen die je in de wereld zelf moet aflezen.

Wat me vooral opviel, was hoeveel nadruk er ligt op environmental storytelling. Executive Producer Jon Bloch gaf eerder al aan dat niets in de game prefab is, en dat elke ruimte een verhaal vertelt. Als je een kamer binnenloopt, moet je kunnen voelen dat daar iemand heeft geleefd, en wat diegene deed vlak voordat hij vertrok of stierf. In de getoonde beelden zagen we The Stranger een lichaam onderzoeken dat tegen een pilaar was gezakt, voordat het overging in een stevig action set piece. Precies die balans tussen stilte en geweld waar Metro altijd zo sterk in is geweest.

The Stranger als nieuwe Metro 2039 protagonist

Een van de grootste veranderingen voor de franchise is het hoofdpersonage. Voor het eerst in de serie besturen we niet de zwijgzame Artyom, maar een gloednieuwe en volledig ingesproken protagonist genaamd The Stranger. Hij is een voormalige Spartan Ranger die door zijn verleden gek is geworden, geplaagd door gewelddadige nachtmerries en gedwongen om terug te keren naar een plek waar hij zwoer nooit meer te komen. Dat 4A na al die jaren afstapt van de stille Artyom is een gedurfde keuze, maar gezien de zwaardere verhalende focus van deze game snap ik die beslissing volledig.

De vijand is dit keer ook een stuk dichterbij huis. The Stranger neemt het op tegen Novoreich, een autoritaire neo-nazi beweging die de voormalige onafhankelijke facties heeft opgeslokt. Aan het hoofd staat hun Fuhrer, de legendarische Spartan genaamd Hunter, voor de kenners onder ons een naam die belletjes doet rinkelen uit de allereerste Metro. Dat 4A juist dit personage als dictator neerzet, geeft het verhaal een persoonlijke en tragische lading die de hele serie kenmerkt.

Waarom Metro 2039 de donkerste game van de serie wordt

Hier wordt het verhaal achter de game bijna net zo indrukwekkend als de game zelf. 4A Games is opgericht in Oekraine en is nog steeds grotendeels Oekraiens, en de studio heeft openlijk gesproken over hoe de Russische invasie van Oekraine de richting van Metro 2039 ingrijpend heeft veranderd. De zes minuten durende reveal trailer uit april zat al vol met beklemmende beelden, en de studio heeft duidelijk gemaakt dat dit hun manier is om de werkelijkheid te verwerken in hun kunst.

Dmitry Glukhovsky, de auteur van de originele Metro boeken en betrokken bij de game als een van de schrijvers, ging zelfs zo ver om te stellen dat Metro 2039 eigenlijk geen game genoemd zou moeten worden, maar een ervaring. In tijden van oorlog moeten verhalen de realiteit weerspiegelen, zodat de lessen van deze tijd nooit vergeten worden, aldus Glukhovsky. Hij omschreef de game als een spiegel, waarin je je eigen reflectie zult zien. Dat is een hele andere insteek dan de meeste shooters die we tegenwoordig voorgeschoteld krijgen, en het maakt mij persoonlijk alleen maar nieuwsgieriger.

Kijk jij net zo uit naar Metro 2039 als ik, of vind je de zware en politiek geladen toon juist een drempel? De game verschijnt naar verwachting in februari 2027 voor PS5, Xbox Series X/S en PC. Laat het ons weten in de reacties hieronder!