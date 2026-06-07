Halo: Campaign Evolved komt sneller dan gedacht

Tijdens de Xbox Showcase van 7 juni heeft Microsoft bekend gemaakt dat Halo: Campaign Evolved al vrij snel uitkomt.

Asha Sharma lanceerde een goede XBOX Games Showcase met beelden van Fable en Gears of War E-Day. Natuurlijk was er ook een andere titel heel belangrijk, namelijk Halo: Campaign Evolved..

Met een gloednieuwe trailer kregen we niet alleen een kijkje in de getransformeerde campaign die volledig is gebouwd in Unreal Engine 5, maar ook een onverwachte release datum.

Halo: Campaign Evolved is een moderne herinterpretatie van de allereerste Halo-game. In plaats van een simpele remaster kiest 343 Industries voor een complete reconstructie van levels. Ook worden er nieuwe elementen toegevoegd, zoals drie extra missies die zich afspelen vóór de gebeurtenissen van Combat Evolved. In die proloogsecties werk je samen met Sergeant Johnson en kom je nieuwe locaties, vijanden en personages tegen.

De gameplay zelf wordt uitgebreid met moderne besturing, verbeterde AI en een groter arsenaal waarin ook iconische wapens uit latere Halo‑titels terugkeren. Co-op keert ook terug, zo kun je lokaal met twee spelers via split‑screen of online met maximaal vier spelers, waarbij voortgang en unlocks platformonafhankelijk worden opgeslagen.

De release staat gepland voor 28 juli 2026 en de game verschijnt op Xbox Series X|S, PC en zelfs PlayStation 5.

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