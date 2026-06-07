Crazy Taxi World Tour officieel onthuld

Er komt een nieuwe Crazy Taxi-game in 2027. SEGA liet eerder al weten bezig te zijn met het terugbrengen van de klassieke franchise. Vandaag krijgen we de eerste details en gameplaybeelden te zien.
Crazy Taxi World Tour is de naam van de game en deze komt ergens in 2027 naar de pc, PlayStation 5, Xbox en Nintendo Switch 2.
It’s time for crazy driving, crazy adventure, and crazy money! Crazy Taxi is back and going global! In this new high-octane adventure, follow Axel as he chases down the mysterious masked villains who stole his beloved taxi. Tackle extreme missions around the world all while earning some CRAZY money!
Er is nog geen exacte releasedatum bevestigd voor de nieuwe game, maar we gaan in ieder geval de straten in 2027 onveilig maken met de gekste taxiritjes.
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