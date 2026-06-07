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Xbox kondigt 25th limited edition Series X aan – Verschijnt in november 2026

Nieuws 12 Malvin Schuivens 7 juni 2026

Als jij dacht dat de PlayStation 30th anniversary editie vet was, dan komt Asha Sharma met een compleet nieuw Series X design, speciaal voor het 25-jarig bestaan van de Xbox.

Deze transparante console ziet er toch wel echt clean uit. Het was al bekend dat Sharma in ging spelen op het terugbrengen van Xbox naar oude glorie. Dit laat ze merken in alle keuzes, maar dus blijkbaar ook in designs voor speciale edities. Check de trailer hier beneden!

Microsoft laat weten dat de prijzen en pre-orders binnenkort meer informatie zullen verkrijgen. Ook kan je de controller apart kopen, mocht een hele nieuwe Xbox iets te veel zijn.

De 25th editie verschijnt in november 2026. Ga jij hem pre-orderen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!

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About the author

Malvin Schuivens

Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.

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