Resonance – A Plague Tale Legacy release datum aangekondigd

De XBOX Games Showcase 2026 is in volle toeren bezig en dat betekent een shitload aan games. Resonance – A Plague Tale Legacy heeft zojuist een releasedatum gekregen en hij komt sneller dan we hadden verwacht!

Tijdens de XBOX Games Showcase komen er diverse nieuwe gameaankondigingen en verrassingen in een uur durende show. Tijdens dit evenement nam developer Focus ook de stage om eindelijk te onthullen wanneer wij Resonance – A Plague Tale Legacy mogen gaan spelen.

Resonance – A Plague Tale Legacy

Resonance – A Plague Tale Legacy komt al sneller uit dan je had verwacht waarschijnlijk, want eind augustus kun je al aan de slag gaan met deze game. Het spel dat bekendstaat om zijn geweldige verhaal en idem dito graphics neemt een iets andere weg dan zijn twee voorgangers, want we spelen dit spel namelijk met nieuwe karakters. Hieronder kun je ook de nieuwe trailer zien die tijdens het evenement is aangekondigd.

Heb je zin om het verhaal van Sophia te spelen? Of laat je het aan je voorbijgaan? Laat het ons weten!