Call of Duty: Black Ops en Black Ops 2 komen naar PlayStation

Totaal onverwachts, maar via een bericht op social media laat Treyarch weten dat Call of Duty: Black Ops en Call of Duty: Black Ops 2 naar de PlayStation komen. Eerder lekte de twee games al uit via een database, maar de berichtgeving en de hele situatie zijn nogal verwarrend. De games komen in juli (opnieuw) uit.

Call of Duty: Black Ops en Call of Duty: Black Ops 2 komen in juli naar de PlayStation. De ports worden verzorgd door Iron Galaxy en bevatten zowel de campaign, zombies als multiplayer-modes. De woordvoering is een beetje verwarrend. Er wordt namelijk niet gesproken over een remaster of aangepaste versie, maar puur over een port van beide titels. De games zijn vooralsnog enkel speelbaar op PC, Xbox 360 en PlayStation 3. Je kunt de games via backwards compatibility ook spelen op Xbox One en Xbox Series X|S.

Treyarch specificeert niet precies wat ze bedoelen met PlayStation. Gezien de leeftijd van de games en het feit dat het ports zijn, nemen wij aan dat de games zowel naar de PlayStation 4 als PlayStation 5 komen. Het is nog onbekend of je voortgang van de PlayStation 3-versies meeneemt.

It’s official: the original Black Ops and Black Ops 2 are being ported to PlayStation in July, courtesy of our partners at @IronGalaxy. 🤝 pic.twitter.com/uqTZ6u09B5 — Treyarch (@Treyarch) June 17, 2026

Ga je aan de slag met de PlayStation-ports van Black Ops en Black Ops 2? Deze twee titels houden je vast wel zoet tot de campaign van Modern Warfare 4 al iets eerder verschijnt in oktober.