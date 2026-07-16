Welke anime moet jij kijken dit seizoen – summer 2026

Op deze website zitten verschillende mensen die jullie dagelijks van nieuws en opinieartikelen voorzien. Dit is vaak van games, maar we doen natuurlijk ook een stuk meer. In dit artikel neem ik jullie mee naar wat voor mij de anime van dit seizoen is die je een kans moet gaan geven!

In april zijn we begonnen met een lijst bij te houden van anime die dat seizoen uitkomt en omdat de tijd zo snel gaat, zitten we alweer in de summer 2026 season. Daarom ook nu weer een nieuwe special met wat anime die je deze maanden kan gaan volgen! Dit seizoen was het voor ondergetekende een beetje graven om ook nu weer tot een zestal anime te komen, maar het is toch weer gelukt!

Anime-seizoen – summer 2026

Er zijn dus weer veel anime die op het lijstje erbij gezet kunnen worden, al heeft dit seizoen ook best wel wat meer vervolgen en minder originele, beginnende series. Laten we er snel induiken.

Bleach – Thousand Year Blood War Final Season

Soms kijk je zo ontzettend uit naar iets en dan is het eindelijk daar en is er een mix van hype en toch ergens ook de nerveusiteit dat het bijna is afgelopen. Dit ben ik met Bleach – Thousand Year Blood War. Ik ben een ontzettende fan van Bleach en het main karakter Ichigo en durf zelfs te stellen dat van de grote 3 anime (Naruto, One Piece en Bleach) Bleach mijn favoriet is.

In het laatste deel van Bleach – Thousand Year Blood War komt er eindelijk een final clash tussen Ichigo en Yhwach en als we de vorige seizoenen mogen geloven, belooft ook dit weer een ontzettend spektakel te gaan worden. Zelf ga ik deze kijken met de Engelse dub, die ongekend goed is maar kijk vooral de final trailer in het Japans hierboven om nog even in de stemming te komen. BAN-KAI!

Het laatste seizoen begint op 25 juli.

Black Torch

Next up is een vrij interessante anime, namelijk Black Torch. Zelf had ik er nog nooit van gehoord, maar dit is een anime gebaseerd op de manga die in 2018 de laatste uitgave heeft gehad na slechts vijf volumes en 19 chapters. Het rare aan dit alles is dat de animatie echt ontzettend goed is. Er zijn zelfs al twee episodes uitgekomen op het moment van schrijven en ik ben ontzettend verrast over hoe leuk het is.

Het verhaal gaat over Jiro, een ninja die kan praten met dieren. Wanneer Jiro de zwarte kat Ragou redt, verandert zijn leven. Laatstgenoemde is namelijk een mononoke, een demoon die al lang met de mensheid in gevecht is. Het rare is dat andere mononoke’s jagen op Ragou en dat kan Jiro niet over zich heen laten gaan.

Met een openingsthema van SIM, die het openingsthema heeft gezongen voor Attack on Titan, denk ik dat dit weleens de sleeperhit kan worden van dit animeseizoen. Zeker kijken dus!

Smoking behind the supermarket with you

Gebaseerd op de door Square Enix gepubliceerde manga komt nu ook een anime van Smoking behind the supermarket with you. Sasaki is een overwerkte werknemer in de bloei van zijn leven en tijdens zijn werk neemt roken een beetje de stress weg. Er is maar een enkel ander ding naast roken dat dit kan, en dat is het lachende gezicht van Yamada. Op een dag komt hij Yamada niet tegen op de normale spot waar ze roken, maar vindt hij wel een biker girl, Tayama, die hem vraagt om naar een geheime rookplaats te gaan.

En nog veel meer

Er zijn nog een paar anime die dit seizoen zeker de moeite waard zijn. Sommige zijn nieuw en sommige hebben al wat seizoenen achter de rug. Neem zeker even een kijkje op het animeplatform Crunchyroll.

Hieronder zijn ook nog de trailers van de overige anime uit de hoofdafbeelding, waar ik zelf nog niet aan ben begonnen, maar die zeker de moeite waard lijken!