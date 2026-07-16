Review | Turtle Beach Stealth Pro 2

Heb je net als ik een stuk of vier of vijf verschillende headsets door het huis heen slingeren? Eentje voor de pc, eentje voor de PlayStation, eentje voor je Nintendo Switch 2 en eentje voor je XBOX, Steam Deck of ander apparaat? Turtle Beach heeft de oplossing die alles in een bundelt en daarmee ook nog eens menig andere gamingheadset het veld uitslaat.

Ik heb een hekel aan dongeltjes omprikken tussen al mijn apparaten. Daarom slingeren er minimaal vijf verschillende headsets door het huis. Dat was tenminste zo tot ik de Turtle Beach Stealth Pro 2 mocht testen. Deze headset verbindt naadloos met maximaal vier verschillende apparaten tegelijkertijd. Uit de doos krijg je al twee dongeltjes om twee apparaten te koppelen. Laten we dat eens goed testen.

Turtle Beach Stealth Pro 2

Turtle Beach komt met een nieuwe versie van de Stealth Pro. De Stealth Pro 2 heeft een premiumprijskaartje, maar heeft ook niet lang nodig om je te overtuigen. Als je de doos van de headset opent, word je begroet met een fijne en stevige opberghoes met schuim waar de headset in ligt. Deze hoes kun je vervolgens gebruiken om de headset in te bewaren. Naast de headset vind je ook de afneembare microfoonarm, een oplaadkabel, een USB-dongle (met extra sleufjes voor nog drie extra dongles) en een charging station voor de verwisselbare batterij, met daarin een extra batterij. Het oplaadstation fungeert tevens als dongle, waardoor je direct twee apparaten via de dongle kunt verbinden.

Kijken we naar de headset zelf, dan vinden we enkele knoppen rondom de oorschelpen. Een aan- en uitknop op de linkerschelp, met daarnaast een USB-C ingang voor de oplaadkabel (die je nooit gaat gebruiken). Twee wieltjes, waarvan een programmeerbaar is in de app en de ander het maximale volume regelt, en een MODE-knop om bijvoorbeeld noise-canceling aan of uit te zetten. Op de rechterschelp vinden we een Bluetooth-knop om verbinding te maken via Bluetooth en je Bluetooth-apparaat te bedienen, nog een wiel om je Bluetooth-volume te regelen en een knopje om te wisselen tussen al je dongle-verbonden apparaten.

Dat zijn enorm veel knopjes en soms heb je het idee dat je een heel commandodeck op je hoofd hebt zitten, maar je kunt ook altijd de Swarm II op je telefoon installeren om alles via de app te regelen. De werkt ook heel fijn en alle instellingen worden direct verwerkt op de headset zodat je de verschillen direct kunt horen.

Allround Premium

Ik zei al dat de Turtle Beach Stealth Pro 2 een premiumprijskaartje heeft, maar de headset ook niet lang nodig heeft om je te overtuigen. Binnen enkele minuten ben je verkocht en laat Turtle Beach zien dat dit apparaat zijn prijs meer dan waard is. Dat geldt zo op ieder vlak: comfort, stijl, gebruiksgemak en bovenal: geluid. Als de certified-embleempjes op de doos je nog niet genoeg vertellen, neem ik het graag over om je er van alles over te vertellen. Laten we beginnen met de headset zelf en hoe deze eruitziet.

De Stealth Pro 2 heeft een fraai, flexibel, maar ontzettend stevig ontwerp dat bestaat uit deeltjes plastic met een zijdengevoelafwerking, een aluminiumframe, zachte stoffen oorkussens en een mesh beklede hoofdsteun voor maximaal comfort en ondersteuning. Het resultaat is een headset die er ontzettend strak, modern en fraai uitziet, maar ook heel stevig is en erg lekker zit. Zelfs na uren spelen heb je geen last van pijn aan je oren of hoofd. Dankzij het smalle ontwerp van de hoofdband en de mesh-hoofdondersteuning wordt deze ook niet heel warm, waardoor ik deze headset ook enorm goed heb kunnen dragen tijdens de warme zomerdagen.

De oorkussens zitten ook erg comfortabel en dat heeft er ook mee te maken dat deze een beetje een afwijkende vorm hebben van je traditionele headset. Aan de onderzijde is het hoofdkussen iets breder, waardoor het beter om je oren sluit. Dit zorgt ervoor dat het boven en beneden precies op je hoofd past, waardoor je geen last hebt van een afknellend gevoel boven je oren, wat je wellicht ervaart met andere headsets.

Turtle Beach maakt het premium gevoel af met een oplaadstation voor de verwisselbare batterij. Deze gaan ongeveer dertig tot veertig uur per stuk mee en als deze op begint te raken, kun je deze eenvoudig zelf wisselen door het kapje van de linkeroorschelp te verwijderen en de batterij eruit te halen. Het klepje is magnetisch verbonden, dus hier hoef je ook niet bang te zijn dat iets afbreekt. Binnen 5 seconden heb je je headset weer op je hoofd met een volle batterij en kun je de hele batterij in het oplaadstation stoppen. Je hoeft dus nooit met de kabel te spelen, of bang te zijn dat je headset bijna leeg is, want je hebt altijd een volle batterij ter beschikking. Een absolute gamechanger.

Op en top geluid

Last but not least, het geluid. Misschien wel het belangrijkste aspect als het aankomt op een gamingheadset. Wat dat betreft zit je helemaal snor met de Stealth Pro 2. Dolby Atmos, Advanced Super Human Hearing, Hi-Res Audio en dat wordt allemaal ondersteund door de ontzettend krachtige, volle en diep klinkende 60 mm Eclipse-drivers in de oorschelpen. Waar zullen we mee beginnen?

Laten we de olifant in de kamer eerst maar eens bespreken, want het praat toch iets makkelijker als hij niet tussen ons in staat. Ik heb nog nooit zo’n goed klinkende gamingheadset gehad als de Turtle Beach Stealth Pro 2. Zo, dat is gezegd. Dan kunnen we nu de details induiken.

Of je nu houdt van shooters, verhalende games, films kijkt, muziek luistert of knusse games speelt, alles klinkt fenomenaal in deze headset. Het is plug-and-play als je wilt, maar via de Swarm II-app kun je het een en ander nog helemaal naar smaak maken. Je kunt verschillende soorten profielen kiezen of maken om bijvoorbeeld meer oomf toe te voegen aan bass, of juist kiezen voor een zuiver profiel met zo min mogelijk bass. De range van dit apparaat is insane, waardoor alles kan en alles ook echt goed klinkt.

Ik weet niet of ik Dolby Atmos nog moet uitleggen, maar dit is in ieder geval de huidige standaard als het aankomt op surroundgeluid. Hoewel het altijd lastig blijft om deze technologie effectief in een headset te integreren vanwege het ontbreken van ruimte. Komt Turtle Beach zeer dicht bij het plaatsen van je in het centrum van de actie met een vol, realistisch ruimtelijk geluid. De Hi-Res Audio, wat ervoor zorgt dat je in games waar het in ondersteund wordt alle kleine nuances in audio merkt, maar het meeste merk je van deze technologie in het luisteren van muziek via onder andere Spotify. De echte limieten van deze headset zoek je op met games die Dolby Atmos ondersteunen, zoals Cyberpunk 2077, de nieuwste Call of Duty-games, Assassin’s Creed: Black Flag Resynced en zo zijn er nog wel een paar. De verschillen zijn duidelijk merkbaar.

Over Call of Duty gesproken. Via de Swarm II-app kun je Advanced Super Human Hearing aanzetten op de headset. Het geluid wordt hierdoor zodanig ingesteld dat dit het geluid van voetstappen versterkt tot een krankzinnig niveau. Normaal gesproken werken al die foefjes niet zo goed, maar ik kon met deze preset veel beter inschatten van welke kant de vijand aangelopen kwam. Uiteraard komt Dolby Atmos hier ook weer om de hoek kijken, maar als je echt heel veel competitieve shooters speelt, geeft deze headset je toch echt wel dat ene zetje om een streepje voor te hebben in je volgende mogelijke aanvaring.

Ten slotte hebben we nog de afneembare microfoon met flip-to-mute-functie. Hier kunnen we vrij kort over zijn: deze is simpelweg goed. Niet exceptioneel, niet slecht, gewoon goed. Ook hier kun je via de Swarm II-app enkele instellingen aanpassen om je stem warmer, voller of helderder te laten klinken. Mocht je last hebben van veel omgevingsgeluiden, kun je ook via de AI Noise Reduction achtergrondgeluiden filteren en deze werkt ook best degelijk.

Verdict

De Turtle Beach Stealth Pro 2 is geen headset die zich verstopt, maar één die de lat hoger legt. Hij combineert fenomenaal geluid met een luxe afwerking, slimme functies en een gebruikservaring die elke dag opnieuw indruk maakt. De premiumprijs voel je in je portemonnee, maar vooral in alles wat je ervoor terugkrijgt. Zelden heb ik een headset getest die zo compleet aanvoelt. Inmiddels heeft hij moeiteloos vier andere headsets vervangen en eerlijk gezegd zie ik niet waarom ik nog zou terugwisselen. Als je op zoek bent naar het beste wat Turtle Beach te bieden heeft, dan is dit hem.